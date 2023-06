Roma Femminile: ecco Latorre

Nuovo acquisto in casa Roma Femminile. Dopo la giapponese Kumagai, ha firmato con le giallorosse Barbara Latorre attaccante spagnola che andrà a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Spugna.

Chi è Latorre

Barbara Latorre classe 1993 è un attaccante spagnola che arriva a Roma a parametrzo zero dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Con la formazione madrilena nell'ultima stagione ha vinto la Coppa della Regina. Quella in giallorosso la sua prima esprienza fuori dalla Spagna dopo aver vestito fra le altre anche le maglie del Barcellona, Real Sociedad, Saragozza ed Espanyol.

Il comunicato

Latorre ha firmato con la Roma un biennale con scadenza nel 2025 e prenderà il posto di Andressa che ha lasciato la Roma in questa sessione di mercato. Questo il comunicato del club: "’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Barbara Latorre. La calciatrice spagnola ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025".

Le prime parole

Queste le prime parole di Latorre alla firma del contratto con la squadra campione d'Italia: "Sono molto contenta di entrare a far parte della Roma e della famiglia romanista. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere tutti e riuscire a raggiungere tanti successi insieme, squadra e tifosi. Voglio ringraziare l’AS Roma per questa opportunità e darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

Soddisfatto Migliorati direttore sportivo della Roma: "Sapevamo che Barbara avrebbe cercato nuove sfide per la sua carriera e abbiamo subito pensato che potesse essere una calciatrice utile alla nostra idea di gioco”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianmarco Migliorati. Lei ha mostrato curiosità fin dal primo momento nei confronti del nostro progetto, siamo quindi felici di darle il benvenuto nella nostra squadra".