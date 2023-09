Roma Femminile, Haug al Liverpool: è la cessione più costosa di sempre della Serie A

Dopo giorni di trattativa, la Roma Femminile ha ufficialmente annunciato la cessione ufficiale a titolo definitivo dell'attaccante Sophie Roman Haug al Liverpool.

"Per sempre nella nostra storia Grazie di tutto Sophie, e in bocca al lupo per il futuro". Così la Roma e le sue ex compagne, hanno salutato la calciatrice norvegese arrivata nella sessione invernale del 2022 nella Capitale e che è stata fondamentale nella conquista dello scudetto (gol vittoria contro la Juve) e della Supercoppa Italiana. Con la maglia giallorossa l'attaccante ha collezionato 41 presenze realizzando 13 gol.

Dalla cessione di Haug la Roma incassa 125mila euro più una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta della cessioen più ricca nella storia della Roma e della Serie A Femminile. Al Liverpool Haug indosserà la maglia numero 10.

La Roma non si è gettata sul mercato alla ricerca di una sostituta, ma valuterà le occasioni che si presentereanno in questi ultimi giorni di calciomercato.