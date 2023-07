Roma Femminile, ufficiale l'acquisto di Aigbogun

Non si ferma la campagna acquista della Roma Femminile. Le campionesse d'Italia hanno infatti annunciato l'acquista della svizzera Eseosa Aigbogun.

Chi è

Eseosa Aigbogun è un terzino classe 1993 che può giocare a destra e sinistra. La svizzera riva alla Roma dopo cinque stagioni passate al Paris FC (ha affrontato il club giallorosso nei preliminari di Champions). Per lei esperienze anche in Germania al Turbine Potsda e in Svizzera allo Zurigo dove vince il titolo per due anni consecutivi e al Basilea con il quale vince la Coppa di Svizzera nel 2014. Punta di riferimento della nazionale elvetica, Aigbogun parteciperà al mondiale in Australia e Nuova Zelanda, il suo secondo dopo la Coppa del Mondo in Canada nel 2015.

L'annuncio

Aigbogun ha firmato un biennale con la Roma legadonsi ai colori giallorossi fino al 2025. Questo l'annuncio del club capitolino: "L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Eseosa Aigbogun. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025".

Le prime parole

Queste le prime parole di Aigbogun da calciatrice della Roma: "L’amore e la passione che questo Club trasmette è molto stimolante. Sono grata per la fiducia che mi hanno dimostrato e sono motivata a dare il meglio per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".

Soddisfazione anche per Migliorati uomo del mercato romanista: "Eravamo alla ricerca di un terzino che sapesse svolgere tutte e due le fasi di gioco e che potesse rinforzare il nostro reparto difensivo. Siamo convinti che Eseosa abbia le qualità per permetterci di migliorare la rosa. Le diamo quindi un caloroso benvenuto nella nostra squadra".