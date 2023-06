Roma Femminile: ufficiale l'addio di Andressa

Dopo settimane di tira e molla, è arrivata la notizia dell'addio fra Andressa e la Roma. Sui social sia la brasiliana che il club giallorosso hanno annunciato la separazione dopo 4 anni.

La Roma ha messo sul piatto più di un'offerta alla brasiliana che però ha rifiutato e che si libererà a zero al termine del suo contratto (rinnovato per una stagione la scorsa estate), a fine giugno. La centrocampista dice così addio alla Roma dopo la sua miglior stagione realizzativa nella Capitale con 14 gol. In totale in giallorosso ha totalizzato 94 presenze e 32 gol vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

"Sono state quattro stagioni di emozioni, coronate dalla conquista di tre trofei. Grazie di tutto in bocca al lupo per il futuro" scrive la Roma sui social. Più lungo il messaggio di Andressa: "Ciaooo Romanisti, è giunto il momento di salutarci. Ho passato 4 anni incredibili con tutti voi. Amerò questa squadra e questa città per sempre, ovunque io sia sarò un romanista in più. molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Sono molto grata al club…per aver creduto in me nel 2019 per portare la Roma ad un altro livello nel calcio italiano e sono felice di raggiungere questo obiettivo chiudendo questo incredibile ciclo con la Roma e lasciando il club a un livello superiore. Grazie e Grazie avrò sempre la Roma nel cuore".

L'addio di Andressa si aggiunge a quelli di Losada, Landstrom, Kollmats, Lind e Wenninger che ha terminato la sua carriera.