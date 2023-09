La Roma Femminile ha la sua casa per la Champions: ok al Tre Fontane riqualificato

Lo Stadio Tre Fontane è ufficialmente la casa italiana ed europea della Roma Femminile. Niente più trasferte a Latina per le campionesse d’Italia che giocheranno le partite casalinghe di Champions League nell’impianto dell’Eur.

L'annuncio

A darne notizia Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a sport, turismo, grandi eventi e moda. L’assessore ha infatti annunciato il completamento dei lavori al Tre Fontane dando alla Roma, campione d’Italia, una nuova casa e alla Capitale un impianto, oltre all’Olimpico, capace di ospitare grandi eventi sportivi di livello internazionale. “In tempi record abbiamo autorizzato un progetto che valorizzerà un impianto comunale e aiuterà a migliorare l'impiantistica romana. La Roma femminile potrà giocare le partite nella Capitale, sia quelle di campionato che quelle europee, senza essere costretta a continui e faticosi spostamenti a Latina. Abbiamo sanato gli errori e le mancate risposte del passato, era doveroso farlo ma non era così scontato riuscirci in tempi brevi. Ringrazio il dipartimento sport per aver lavorato con serietà, rapidità ed efficienza. Sul fronte dell'impiantistica stiamo ripristinando ovunque la legalità nella gestione dei centri comunali, garantendo ai cittadini prezzi sociali per fare sport e un’impiantistica rinnovata. È una battaglia di giustizia che ha come obiettivo il rispetto delle regole e il diritto delle romane e dei romani di fare sport".

Le trasferte a Latina

Lo scorso anno la Roma ha disputato le partite italiane al Tre Fontane mentre per quelle europee si è divisa fra il Francioni di Latina e l’Olimpico. Alla prima storica partecipazione in Champions League la Roma Femminile ha giocato la fase a gironi al Francioni di Latina causa criteri Uefa non rispettati (illuminazione) da parte dell’impianto dell’Eur. Una fatica per squadra e tifosi ma allo stesso tempo una macchia per Roma che ha dovuto chiedere asilo a Latina. Per i quarti di finale contro il Barcellona, la Roma Femminile tornò nella Capitale ma all’Olimpico dove fece registrare il record di spettatori per una partita di calcio femminile in Italia.

La nuova Champions League

Per approdare alla fase a gironi della Champions League 2023/2024 la Roma Femminile, che ha vinto la prima di campionato contro il Milan e in attesa del ritorno delle nazionali, dovrà superare in un turno di andata e ritorno il Vorskla Poltava (11 e 18 ottobre). Per l’occasione le due partite si giocheranno entrambe al Tre Fontane perché le ucraine non hanno a disposizone un campo per ospitare il match.