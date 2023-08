Roma Femminile, tris di cessioni al Napoli

Non solo entrate ma anche uscite per la Roma Femminile. Il club giallorosso campione d'Italia ha infatti ceduto con la formula del prestito le attaccanti Corelli e Kajzba e la centrocampista Gallazzi al Napoli.

Alice Corelli (2003) e Valentina Gallazzi (2003) sono reduci dalla salvezza conquistata con la maglia del Pomigliano nella scorsa Serie A con il successo arrivato ai play-out contro la Lazio. L'attaccante ha collezionato 22 presenze e 4 gol, una rete in 22 presenze per la centrocampista con le campane.

Kajzba, attaccante classe 2004, ha vinto lo scudetto con la prima squadra della Roma lo scorso anno mettendo a segno una doppietta in Coppa Italia e anche quello Primavera dove è stata assoluta protagonista.

La Roma dà il suo in bocca al lupo alle ragazze al seguito del comunicato del Napoli: "Raggiunto l’accordo con la Roma per il prestito della centrocampista Valentina Gallazzi (lo scorso anno a Pomigliano), dell’attaccante Alice Corelli (anche lei ex Pomigliano) e dell’attaccante Nina Kajzba (nella passata stagione grande protagonista con la Primavera giallorossa)".