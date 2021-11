Tavagnacco-Roma 0-5 | Cinquina delle giallorosse al debutto in Coppa Italia

La Roma travolge per cinque a zero in Coppa Italia il Tavagnacco con le reti di Paloma, Ciccotti, Giugliano, Pirone e Andressa. Prossimo appuntamento in coppa per le giallorosse, campionesse in carica, contro il Pomigliano