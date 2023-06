Roma Femminile, Spugna: "Nessun dubbio di formazione per la finale di Coppa Italia"

Domenica 4 giugno alle ore 16:30 la Roma Femminile sarà in campo all'Arechi per giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le giallorosse puntano ad alzare il secondo trofeo della coppa nazionale della propria storia e a completare la stagione con un fantastico triplete dopo la vittoria del campionato e della Supercoppa Italiana.

Le parole di Spugna

Nella conferenza stampa della vigilia mister Spugna ha dichiarato di non avere dubbi di formazione. Per questo vedremo in campo la Roma migliore con tutte le big che hanno riposato nell'ultima giornata di campionato (sconfitta proprio contro la Juve). "Arriviamo alla fine di una stagione pesante, per entrambe le squadre, domani ci saranno calciatrici in campo che potranno offrire un bello spettacolo” ha commentato il tecnico.

Insieme all'allenatore è intervenuta Andressa in scadenza di contratto. Proprio su questo la brasiliana ha dichiarato: "Al rinnovo non sto pensando davvero. È importante la finale. Le persone sanno che sono della Roma, che mi piace giocare per la Roma, ma pensiamoci dopo la partita. Voglio vincere la finale, poi parleremo del rinnovo”.

La probabile formazione della Roma

Proprio come detta da mister Spugna, che ha convocato tutte le giallorosse nessun dubbio di formazione quindi nell'11 giallorosso. In porta ci sarà Ceasar e in attacco Giacinti. In mezzo al campo pronte Greggi e Giugliano. Sulla trequarti Haavi, Andressa e Serturini. In difesa Bartoli e Di Guglielmo terzini, Wenninger e Linari al centro.

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

Juve-Roma, dove vederla

Tante le possibilità di visione della finale di Coppa Italia fra Juventus e Roma. La partita sarà coperta in chiaro su La7 e in streaming su La7.it ma resta visibile anche su Dazn, sui canali tematici della Juventus. Infine l'atto finale della Coppa Italia sarà visibile anche tramite Tim Vision.