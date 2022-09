Roma-Sparta Praga 4-1: giallorosse da favola! Roma alla fase a gironi della Women's Champions League

La Roma femminile fa la storia e approda per la prima, al primo tentativo, alla fase a gironi della Women's Champions League. Le giallorosse infatti dopo aver vinto all'andata, stravincono anche al Tre Fontane contro lo Sparta Praga. La formazione di Spugna davanti ad oltre mille tifosi si impone per 4 a 1 ribaltando l'iniziale vantaggio ospite. Il gol dello Sparta è però un fuoco di paglia con le giallorosse che travolgono le avversarie. Bel gioco, aggressività, tante occasioni e tanti gol sbagliati (compreso un rigore) così la Roma si regala i gironi della più importante competizione europea per club femminile. Gioco, idee e gran mercato la Roma femminile è fra le migliori d'Europa.

Roma-Sparta Praga, la cronaca

All’undicesimo buona azione della Roma con Haavi che serve Giacinti che col mancino trova la parata di Chladekova. Poco dopo è il turno di Andressa ma Chladekova para in due tempi. Al 17esimo grande giocata di Haavi che scappa via a Dedinova e col destro chiama all’intervento goffo ma efficace di Chladekova. Al 25esimo passa in vantaggio lo Sparta Praga sugli sviluppi di corner con Bertholdova che scappa a Wenninger e batte Ceasar. Subito dopo errore in disimpegno sempre di Wenninger ma per fortuna della Roma il pallonetto tentato da Martinkova esce alto. Al 30esimo la Roma a centimetri dal gol ma il colpo di testa di Paloma si infrange sulla traversa. Al 35esimo la Roma trova il pareggio con il colpo di testa vincente di Wenninger che si fa perdonare così l’errore precedente. Ospiti che nel finale di primo tempo colpiscono la traversa con un tiro-cross di Chang deviato da Bartoli. Ad inizio ripresa Sparta Praga che mette i brividi alla Roma ma Ceasar con un colpo di reni sventa un tiro-cross pericoloso. Al 53esimo risponde la Roma con Paloma che calcia da posizione defilata chiamando il portiere al bell'intervento. Sul corner seguente la Roma passa in vantaggio con Andressa che in mischia spinge in rete un pallone vagante in area di rigore. Al 60esimo Paloma si guadagna un calcio di rigore che la stessa Paloma però sbaglia colpendo il palo. Al 63esimo Serturini al volo va vicina al tris giallorosso ma il pallone esce di poco. Al 70esimo la Roma trova la terza rete con Minami che si avventa di testa dopo un batti e ribatti in area di rigore. Subito dopo Chladekova nega il gol ad Haavi. Il portiere dello Sparta al 73esimo vola ed evita il gol di Greggi. All'81esimo arriva pure il poker giallorosso e porta la firma di Haavi che con un tiro al volo non lascia scampo al portiere.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Ceasar 6; Minami 8, Wenninger 7, Bartoli 7; Serturini 7, Giugliano 7 (dall'85' Kramzar s.v.), Greggi 7, Andressa 7 (dal 75' Cinotti 6), Haavi 8,5 (dall'82' Landstrom s.v.); Lazaro 6 (dal 76' Glionna 6), Giacinti 6,5 (dall'82' Haug s.v. ). All.: Spugna 8

Sparta Praga (4-3-3): Chladekova 6,5; Dedinova 4 (dal 46’ Pochmanova 5), Starova 5, Bertholdova 6, Diaskova 5; Cvrckova 5 (dal 70' Paulenova 5,5), Sonntagova 5, Polcarova 5 (dal 90' Hlouchova s.v.); Tripp 5 (dal 71' Surbtova), Martinkova 4,5, Chang 4,5. All.: Masaryk 4,5

Marcatrici: 35’ Wenninger (R), 55' Andressa (R), 70' Minami (R), 81' Haavi (SP); 25’Bertholdova (SP)

Ammonite: Dedinova (SP), Bertholdova (SP), Sonntagova (SP)

Espulse:

Arbitro: Medjedovic (SRB)

Le top e flop giallorosse

Haavi 8,5: Salta le avversarie come fossero birilli, una continua spina nel fianco per la difesa avversaria. Trova nel finale il meritato gol.

Minami 8: Partita mostruosa della giapponese. Segna e in difesa è un muro insuperabile. Grandissimo acquisto.

Andressa 7: Oggi mette tanta garra in campo e meno raffinatezza nelle giocate ma risulta decisiva. Suo il gol che ribalta il risultato.

Paloma 6: Buona partita della spagnola. Pesa sulla sua valutazione il rigore sbagliato.