Roma Femminile: il Glasgow primo avversario in Women's Champions League. Ecco il sorteggio

A Nyon è stato delineato tramite sorteggio il percorso della Uefa Women Champions 2022/2023 il più grande trofeo di calcio femminile per club a cui la Roma parteciperà per la prima volta nella sua storia.

Il format

La Champions League femminile parte da Nyon e finirà in Olanda ad Eindhoven sede della finale, il 3 o il 4 giugno 2023. Per il secondo anno si seguirà il format sperimentato nell’ultima, con i due turni di qualificazione che precedono i gironi. In totale saranno 58 squadre sorteggiate, 42 per il percorso Campioni e 16 per il percorso Piazzate, suddivisi in fasce in base al ranking per coefficienti rilevato all’inizio della stagione. Non fanno parte di questo gruppo l’Olympique Lione, campione in carica, il Barcellona, il Chelsea e il Wolfsburg, qualificate di diritto alla fase a gironi in quanto vincitrici del campionato nelle prime tre federazioni del ranking.

Il sorteggio compatterà le squadre in dei mini tornei in sede unica in programma dal 18 al 21 agosto. Per l'Italia parteciperanno la Juventus nel percorso campioni e la Roma nel percorso piazzate.

Il gruppo della Roma

La Roma non sarà testa di serie, rientra dunque nella fascia 2. Il sorteggio che riguarda le giallorsse di Spugna dividerà le squadre in quattro mini tornei da quattro: le formazioni sono sorteggiate in due semifinali, quelle della fascia 1 giocano in casa entrambe le semifinali. Ad accedere al secondo turno, aggiungendosi alle seconde classificate in campionato delle federazioni dal primo al sesto posto nel ranking, saranno le vincitrici delle finali.

Il sorteggio della Roma

Urna non benevola per la Roma che dovrà affrontare il Glasgow seconda squadra con miglior ranking nel percorso delle piazzate. Le capitoline inizieranno la loro avventura in Europa, in trasferta. In caso di vittoria la Roma affronterà nella finale di giovedì 18 agosto la vincente tra Paris FC e Servette.