Roma Femminile, Serturini vince il premio "Talenti d'Italia"

L'attaccante della Roma Femminile, Annamaria Serturini ha vinto il premio "Talenti d'Italia". Ad annunciarlo la stessa giocatrice sui propri canali social.

Il messaggio di Annamaria Serturini

Questo il messaggio di Serturini: Ringrazio assocalciatori e #ComitatoFairPlay er il premio “Talenti d’Italia” per la stagione 2020/2021. Dietro un riconoscimento c’è un grande lavoro di squadra e staff, quindi un Grazie speciale alle mie compagne, al mio Club ed alla mia famiglia che mi sostiene sempre.

I numeri di Annamaria Serturini alla Roma

Annamaria Serturini, classe 1998, è arrivata alla Roma nella stagione 2018/2019, diventando da subito un perno della formazione giallorossa. Nel 2020 ha vinto anche il premio sky per la “giovane italia” come calciatrice promettente. Con la maglia della Roma ha totalizzato 77 presenze e 31 gol. In giallorosso ha conquistato la Coppa Italia 2020/2021. Nella stagione attuale ha messo a segno già un gol, con un bel destro a giro, che è valsa la rete del momentaneo due a zero contro il Napoli, nella seconda giornata di campionato, partita poi terminata 4 a 1 per le capitoline. La calciatrice giallorossa fa parte della Nazionale italiana ed è stata convocata da coach Milena Bartolini per le partite di qualificazione ai mondiali 2023 contro Moldavia e Croazia.