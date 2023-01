Roma Femminile-Sassuolo 5-0: pokerissimo giallorosso, doppiette per Giacinti e Andressa. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile batte il Sassuolo per cinque a zero al Tre Fontane. Le giallorosse dominano la partita dal primo al novantesimo giocando un ottimo calcio e non sbagliando nulla. Spugna per la sfida alle neroverdi non opta per il turnover schierando la miglior formazione possibile e i risultati sono evidenti. La Roma sblocca la partita con Giacinti (doppietta nel primo tempo). L'attaccante oltre a segnare fa segnare e fornisce pure un assist ad Andressa (doppietta anche per lei) e dà il via all'azione del secondo gol della brasiliana. Discorso a parteper Giugliano che si inventa un altro gol capolavoro con un destro dalla distanza al volo. Roma che vince, convince e blinda il primo posto mantenendo cinque punti di vantaggio sulla Juventus.

Roma-Sassuolo, la cronaca

Tre minuti e la Roma è già in vantaggio con Giacinti. L’attaccante numero nove di testa spedisce in rete un pallone che aveva sbattuto sulla traversa dopo un colpo di testa di Haavi. La Roma raddoppia con una bella triangolazione Andressa-Giacinti, finalizzata dalla brasiliana che col mancino non sbaglia. Errore di Filangeri e ne approfitta Giacinti che ruba palla e col destro fa tre a zero al 31esimo. Al 54esimo clamorosa occasione per la Roma per il poker: destro di Glionna sul palo e a porta sguarnita Giacinti non trova incredibilmente la porta. Il 4 a 0 della Roma è rinviato soltanto di pochi minuti: Giugliano calcia col destro al volo da fuori area e mette il pallone sotto la traversa. Pokerissimo giallorosso al: Giacinti serve Haavi che calcia in porta trovando la risposta goffa di Kresche: sulla respinta arriva Andressa che segna la sua doppietta. Greggi ci prova col mancino dalla distanza, stavolta è brava Kresche a deviare in angolo.

Tabellino e cronaca

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6,5; Bartoli 7, Wenninger 6,5 (dal 79’ Landstrom s.v.), Linari 7, Minami 6,5; Greggi 7,5, Giugliano 7,5 (dal 79’ Kramzar s.v.); Glionna 6,5 (dal 71’ Selerud 6,5), Andressa 7,5 (dal 71’ Ciccotti 6,5), Haavi 7 (dall'85' Petrara s.v.); Giacinti 8,5. All.: Spugna 8

Sassuolo (4-4-2): Kresche 4,5; Philtkens 4 (dall'85' Mella s.v.), Gram 4, Filangeri 3,5, Orsi 5 (dal 46’ Sciabica 5,5); Brustia 5, Brignoli 5 (dal 60’ Nowak 5,5), Jane 5,5, Pondini 5; Sabatino 5 (dall'85 Monterubbiano s.v.), Clelland 5 (dal 60’ Hashemi 5,5). All: Piovani 4

Marcatrici: 3’, 31’ Giacinti (R), 26’, 70’ Andressa (R), 62’ Giugliano (R)

Ammonite: Orsi (S), Sabatino (S)

Espulse:

Arbitro: Gemelli

Le top e flop giallorosse

Giacinti 8,5: Segna, una doppietta, fornisce un assist e propizia un altro gol. Semplicemente decisiva.

Andressa 7,5: Partita di grinta della brasiliana che mette a segno pure una doppietta.

Giugliano 7,5: Continua ad arricchire la galleria con gol da cineteca. Destro caldissimo per la dieci giallorossa.

Linari 7: Partita perfetta della centrale difensiva della Roma. Vince tutti i duelli e si fa apprezzare anche in costruzione.