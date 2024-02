Roma Femminile-Sassuolo 3-0: Giacinti show, con una tripletta firma la vittoria al Tre Fontane

La Roma Femminile batte per tre a zero il Sassuolo nel segno di Valentina Giacinto. La bomber giallorossa segna la tripletta che decide l'incontro chiudendo così la regular season romanista e raggiungedo a quota 201 gol in Serie A.. Il match è in pieno controllo, con la Roma che domina la partita senza rischiare nulla e creando diverse palle gol. Giallorosse sempre più prime in classifica in attesa della partita della Juventus seconda e dell'ultima partita della regular season di sabato prossimo contro la Fiorentina.

Roma-Sassuolo, la cronaca

Al 6’ Lonni si esalta su Viens. All’8 calcio di rigore per la Roma conquistato da Giacinti. Dal dischetto va la numero nove che non sbaglia. All’11esimo Giacinti raddoppia e sigla il suo 200esimo gol in Serie A. Al 21esimo destro di Viens che sfiora il palo. Al 32esimo tiro dalla distanza di Kullash, blocca Ceasar. Ad avvio ripresa da azione di corner Viens va vicina al terzo gol, ma il pallone esce di poco largo. Al 51esimo la Roma trova il tris con la tripletta di Valentina Giacinti. L’attaccante sfrutta un errore di Passeri e davanti a Lonni non sbaglia. Pilgrim ci prova da fuori area al 71esimo, blocca Lonni. All’85esimo conclusione di Clelland, attenta Ceasar a respinger. Al 93esimo Lonni e il palo negano il gol a Pilgrim.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Ceasar 6; Bartoli 6, Linari 6,5, Minami 6,5; Sostenvold 6, Giugliano 6,5 (dal 46’ Feiersinger 6), Kumagai 6 (dal 60’ Troelsgaard 6), Greggi 6,5 (dal 75’ Tomaselli 6), Haavi 6,5 (dal 60’ Glionna 6); Viens 6, Giacinti 9 (dal 61’ Pilgrim 6,5). All.: Spugna 7

Sassuolo (4-3-3): Lonni 6,5; Mella 5, Passeri 4, Pleidrup 5, Philtjens; Pondini 5,5 (dal 67’ Prugna 5,5), Missipo 5, Santoro 5,5 (dal 70 Simon 5,5); Monterubbiano 5 (dal 55’ Mihelic), Kullashi 5,5 (dal 55’ Sciabica 5,5), Sabatino 5,5 (dal 55’ Clelland 6,5). All.: Piovani 5

Marcatrici: 8’, 11’, 51’ Giacinti (R)

Arbitro: Virgilio

Le top e flop giallorosse

Giacinti 9: Si prende la scena del Tre Fontane. Non solo sigla una tripletta ma sfonda quota 200 gol in Serie A. Bomber.

Giugliano 6,5: Solita partita preziosa. Esce per un leggero affaticamente muscolare.

Haavi 6,5: Solito fulmine sulla corsia. Imprendibile.

Viens 6: Tanto impegno e tante occasioni create. Per questione di precisione non trova il gol.