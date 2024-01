Roma Femminile-Sampdoria 2-0: Linari e Greggi firmato la vittoria al Tre Fontane

La Roma Femminile vince per due a zero contro la Sampdoria blindando il primo posto in classifica. Partita in assoluto controllo per le giallorosse che non rischiano nulla e trovano la vittoria dopo la sconfitta con l'Inter e il pareggio col Bayern Monaco in Champions League. Possesso palla totale della Roma, che gestisci i ritmi e che solo grazie alla bravura del portiere avversario non dilaga. In rete vanno Linari e Greggi rispettivamente nel primo e nel secondo tempo. Prestazione confortante per Spugna prima della sfida decisiva con l'Ajax in Europa e il prossimo appuntamento con la Juventus in campionato.

Roma-Sampdoria, la cronaca

Al 3’ tiro-cross di Glionna deviato da Tampieri. All’11esimo punizione velenosa di Glionna respinta in corner da Tampieri. Grazie ad uno schema da calcio d’angolo al minuto la Roma sblocca la partita. Giugliano scambia con Glionna che mette in mezzo per Linari che col destro trova l’1-0. Al 30esimo Giacinti ha la possibilità di raddoppiare prima con una carambola che trova la pronta risposta di Tampieri, poi pecca di precisione cestinando la ghiotta occasione. Due minuti dopo la 9 lanciata a rete da Linari cerca il pallonetto ma è ancora un muro Tampieri. Al 55esimo Viens vicina al raddoppio, ma Tampieri devia in corner. Al 67esimo il raddoppio romanista: Greggi arriva sul pallone vagante in area e col destro sigla il 2-0. Dal 70esimo riflesso di Tampieri su un colpo a botta sicuro di Linari. Al 76esimo Tampieri con l’aiuto della traversa evita la doppietta a Greggi.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Korpela 6; Minami 6,5, Linari 7, Kumagai 6, Sostenvold 6,5; Feiersinger 6,5 (dal 77’ Ciccotti s.v.), Greggi 7, Giugliano 6 (dal 90' Kramzar s.v.); Glionna 7 (dal 90' Pellegrino Cimò s.v.), Giacinti 5,5 (54’ Viens), Haavi 6 (dal 77’ Pilgrim s.v.). All.: Spugna 7

Sampdoria (4-5-1): Tampieri 7; Heroum 5, Schatzer 5, Pisani 5, Olivero 5; De Rita 5, Benoit 5, Cuschieri 5 (dal 59’ Baldi 5,5); Giordano 5 (dal 68’ Nagy 5,5), Tatiely 5,5; Tarenzi 5 (dal 68’ Della Peruta 5,5). All.: Mango 5

Marcatrici: 15’ Linari (R), 67’ Greggi (R)

Ammoniti: Giugliano (R)

Arbitro: Ursini

Le top e flop giallorosse

Linari 7: Partita perfetta per la 32 romanista. Benissimo in difesa e letale in avanti.

Greggi 7: Primo tempo sottotono rialza l'asticella nella ripresa e chiude la partita.

Glionna 7: Fra le migliori in campo. Crea costanti pericolosi alla difesa ligure.

Giacinti 5,5: Ha due grandi occasioni ma fra imprecisione e bravura del portiere non trova la rete.