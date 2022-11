Roma Femminile-Sampdoria 2-0: apre Giugliano, chiude Haug. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince ancora e supera al Tre Fontane per due a zero la Sampdoria. Il risultato sta stretto alle ragazze di mister Spugna che dominano in lungo e largo sprecando diverso occasioni per arrotondare il risultato. Il gol che sblocca la partita porta la firma di Manuela Giugliano. La dieci romanista segna con una perfetta punizione nel primo tempo. Nella ripresa chiude i conti di una partita mai in discussione Haug con un preciso colpo di testa. La Roma blinda il primo posto in Serie A e il 23 novembre a Latina attende il Wolsfburg per la terza giornata della Women's Champions League, con entrambe le squadre a quota 6 punti.

Roma-Sampdoria, la cronaca

Al 18esimo ci prova Giacinti a scardinare la difesa doriana, ma il suo tiro è debole e ben bloccato da Tampieri. Le giallorosse sbloccano la partita al 42esimo con una splendida punizione di Giugliano che supera la barriera e batte il portiere. Ad inizio ripresa doppia occasione per la Roma prima con Glionna poi con Paloma Lazaro di testa, ma in entrambi in caso è bravissima Tampieri. Successivamente è il turno di Serturini, ma il suo tiro a giro prende il palo. All’83esimo il raddoppio della Roma porta la firma di Haug che di testa mette in rete un perfetto cross di Greggi. Nel recupero prima Paloma Lazaro e poi Linari vanno vicine al tris che però non arriva.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Lind 6; Linari 6, Kollmats 6, Minami 6; Glionna 6,5 (dal 76’ Haavi 6), Greggi 7 (dall’85’ Bergersen s.v.) , Giugliano 7,5, Cinotti 6 (dal 76’ Ciccotti 6), Serturini 6,5 (dall’85’ Kramzar s.v.); Lazaro 6,5, Giacinti 6 (dal 69’ Haug 7) All.: Spugna 7

Sampdoria (5-3-2): Tampieri 6,5; De Rita 5 (70' Battistini 5,5), Pisani 5, Spinelli 5, Pettenuzzo 5, Olivero 5 (89' Lazzeri s.v.); Cuschieri 5 (45' Giordano 5), Fallico 5,5, Re 5; Seghir 5,5 (89 Mailia s.v.), Gago 5 (40' Regazzoli 5,5). All.: Cincotta 5

Marcatrici: 42’ Giugliano (R), 83’ Haug (R)

Ammonite: Cuschieri (S), Olivero (S), De Rita (S)

Arbitro: Catanoso

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7,5: Cervello della Roma, sblocca il match con una pregevole punizione.

Greggi 7: Ennesima partita di sostanza della centrocampista romanista. Suo l'assist per Haug.

Haug 7: Chiude i conti con un perfetto colpo di testa.

Lind 6: Spettatrice non pagante.