Roma Femminile: mister Spugna rinnova

Altro rinnovo importante in casa Roma Femminile. Dopo quello di Andressa è arrivato quello di mister Alessandro Spugna che siederà sulla panchina della selezione giallorossa.

Spugna rinnova

La Roma Femminile attraverso le proprie pagine social e ufficial ha annunciato di aver rinnovato il contratto a Spugna fino al 30 giugno 2023. Un rinnovo importante e meritato da parte dell'allenatore arrivato nella Capitale solo la scorsa stagione. Alla sua prima esperienza sulla panchina giallorossa il tecnico non ha alzato un trofeo ma ha fatto la storia del club portando la Roma al secondo posto e quindi alla storica qualificazione alla Women Champions League, traguardo mai raggiunto dalle giallorosse. Inoltre la Roma, oltre ad aver espresso un bel calcio, ha giocato la finale di Coppa Italia (la seconda consecutiva).

Le parole di Spugna

Entusiasta della riconferma il tecnico classe 1973. Ecco le parole di Spugna: "Sono molto felice di poter proseguire il mio percorso in questo Club, sento la fiducia da parte di tutti e per questo ringrazio Betty Bavagnoli. Avrò la possibilità di continuare a lavorare in una società ambiziosa che ha voglia di crescere, di rimanere al vertice del calcio italiano e che vuole iniziare un percorso importante in Champions League. La prossima sarà una stagione lunga ed impegnativa, dovremo tutti dare il massimo”. Infine l'allenatore ha parlato anche dei tifosi giallorossi: "La Roma ha avuto i tifosi più belli. Io non vedevo l’ora che arrivasse il giorno della partita per vedere le tribune piene".