AS Roma Femminile: rinnova anche Manuela Giugliano

Non si fermano i lavori in casa della Roma Femminile. Dopo aver prolungato di una stagione i contratti di Andressa e mister Spugna è arrivato anche il rinnovo per Manuela Giugliano.

Giugliano rinnova

Al contrario dei precedenti, il rinnovo di Giugliano (classe 1997) non vale per una sola stagione. La centrocampista leader tecnica delle giallorosse e della Nazionale, ha rinnovato con la Roma fino al 2025. Un segnale chiaro su quanto il club capitolino punti sulla sua numero 10, una delle giocatrici che ha trascinato la Roma alla storica qualificazione alla Women Champions League. Queste le parole di Giugliano dopo la firma: "Da quando sono arrivata questa città mi ha emozionato, i tifosi mi hanno fatto capire fin dai primi giorni cosa significa indossare questa maglia e rappresentare questi colori. Per tutti questi motivi voglio continuare a scrivere la storia della Roma”.

Giugliano e la Roma

Arrivata alla Roma nella stagione 2019/2020, Manuela Giugliano è diventato immediatamente un punto di riferimento della squadra. In giallorosso ha collezionato 67 presenze segnando 13 gol (una perla quello all'Inter al Tre Fontane in questa stagione) e servito 17 assist. Inoltre, in questa stagione ha indossato in 8 partite la fascia da capitano. Con la Roma ha vinto pure la Coppa Italia 2021.

Nel 2019 è stata premiata dall’Aic come Calciatrice dell’anno e negli ultimi tre anni è stata inclusa nella Top 11 della Serie A.