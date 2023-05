Roma Femminile: Kramzar rinnova fino al 2026

Continuano i festeggiamenti in casa Roma Femminile. Dopo la vittoria dello scudetto con la consegna del trofeo al Tre Fontane, la premiazione in Campidoglio e la vittoria del titolo della Primavera, è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Zara Kramzar.

Kramzar, centrocampista classe 2006 è una punta di diamante della Primavera Femminile e fa parte anche del gruppo della Prima Squadra in cui si è distinta e trovato diversi minutaggio. Con le grandi Kramzar ha collezionato 18 presenze e messo a segno 4 reti fra cui la doppietta nel ritorno dei quarti di Coppa Italia.

La slovena ha rinnovato il suo contratto con le giallorosse fino al 2026. Queste le sue prime parole: "Sono veramente felice di avere l’opportunità di prolungare il mio contratto con un club come la Roma. È stato senza dubbio un anno ricco di emozioni per me: ho fatto il mio debutto con la Roma, ho giocato in Women’s Champions League, ho vinto lo Scudetto sia con la Primavera sia con la Prima Squadra. Non potevo chiedere di più e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro”.

Betty Bavagnoli Head of Women's Football esprime tutta soddisfazione della società per l'accordo raggiunto: "In questi anni il Club non ha mai nascosto le sue priorità: lavorare affinché la Prima Squadra possa crescere per diventare sempre più competitiva e lavorare altrettanto duramente per far emergere i propri talenti e Zara rappresenta tutto questo, un talento cristallino nel panorama del calcio giovanile".