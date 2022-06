AS Roma Femminile: Haavi rinnova fino al 2024

Continuano i rinnovi in casa Roma Femminile. Emilie Haavi ha infatti prolungato il suo contratto con le giallorosse legandosi al club capitolino fino al 2024.

"Sempre daje Roma"

Ad annunciare il rinnovo è stata la Roma attraverso i suoi account social. La norvegese classe 1992 ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 2024. Questo l'annincio: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024". Queste le sue parole: “Sono veramente contenta e grata di poter continuare questa avventura nella Roma. Ci aspetta una stagione emozionante, con la Champions League e con il sogno di conquistare dei titoli per questo club. Prometto di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiugere gli obiettivi e non vedo l’ora di giocare di nuovo di fronte ai nostri fantastici tifosi. Sempre Daje Roma!”.

Haavi e la Roma

Haavi è arrivata alla Roma nello scorso mercato invernale. Subito dentro i meccanismi della formazione di Spugna, Haavi è stata un innesto importante per la squadra e per la conquista della storica qualificazione alla Women Champions League. Con la maglia giallorossa Haavi ha collezionato 12 presenze e messo a segno 5 gol e 4 assist, ed è stata lei a guadagnarsi il calcio di rigore che ha portato momentaneamente in vantaggio la Roma nella finale di Coppa Italia poi persa contro la Juventus.