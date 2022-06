Roma Femminile: ufficiale, Greggi fino al 2025

Continuano i rinnovi in casa Roma Femminile. L'ultimo prolungamento di contratto riguarda Giada Greggi, centrocampista romana e romanista, punto fermo del centrocampo di Spugna.

Greggi fino al 2025

Andressa, Giugliano, Greggi. Il triangolo del centrocampo della Roma femminile ha prolungato il suo contratto. Infatti dopo la 7 e la 10, il rinnovo è arrivato anche per la numero 20 giallorossa. Greggi (classe 2000) ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 2025. Ad annunciarlo è stata la stessa società capitolina sui suoi canali social. Queste le parole della centrocampista: “Rinnovare il contratto con la Roma è stato sicuramente semplice, perché è la squadra per cui tifo da sempre. Nella testa avevo come unico pensiero quello di proseguire con questi colori che sono con me da quando sono piccola. Se mi guardo indietro vedo una bambina tifosissima che non vedeva l’ora di giocare a pallone in spiaggia cercando di imitare le gesta dei grandi calciatori giallorossi; oggi invece quella maglia la indosso ogni domenica e cerco di onorarla sempre insieme alle mie compagne. Nella prossima stagione ci aspettano grandi sfide e tante opportunità per crescere ancora, spero di poter dare il mio contribuito affinché la Roma possa raggiungere i suoi obiettivi”.

Greggi e la Roma

Greggi, romana e romanista, è nella formazione giallorossa dalla stagione della fondazione della squadra femminile. Nonostante il grave infortunio, rottura del crociato, che l'ha tenuta lontana dal campo nella stagione 2020/2021, Greggi ha collezionato 70 presenze e 4 reti in giallorosso. In questa stagione ha scalato le gerarchie del centrocampo conquistando un posso fisso nella Roma, formando un reparto completo con Giugliano e Andressa. La Roma ha puntato su di lei privandosi anche della più esperta Thaisa Moreno. Centrocampista difensiva, recuperatrice di palloni e stakanovista, Greggi con le sue ottime prestazione stagionali, uno scatto mentale unito ad un salto di qualità tecnica e fisica, si è conquistata un posto in pianta stabile nelle convocazioni della Nazionale e farà parte delle azzurre che giocheranno l'Europeo a luglio.

Greggi vanta anche una Coppa Italia vinta in giallorosso e il premio European Golden Girl nel 2019.