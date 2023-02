Roma Femminile: Di Guglielmo rinnova fino al 2026

Dopo il rinnovo del capitano Elisa Bartoli, in casa Roma Femminile è tempo di un nuovo prolungamento di contratto. A rinnovare e prolungare la sua esperienza in giallorosso è Lucia di Gugliielmo.

Di Guglielmo rinnova

Lucia Di Guglielmo ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2026. Questo l'annuncio del club giallorosso: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Lucia Di Guglielmo ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026". Di Gugliemo è arrivata alla Roma nella scorsa stagione diventando immediatamente un punto di riferimento importante per Spugna e per la squadra per la sua duttilità e capacità di ricorpire il ruolo di terzino (o quinto di centrocampo) a destra e a sinistra.

La calciatrice ha collezionato in giallorosso 29 presenze e 2 gol.

I commenti

Felice del rinnovo di Guglielmo che ringrazia la società per la fiducia nonostante il periodo ai box: "Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto e ci tengo a ringraziare la società per aver continuato a credere in me anche in questi mesi nei quali sono stata infortunata". La calciatrice infatti è stata vittima a settembre di un brutto infortunio, lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra, che l'ha costretta a saltare tutta la prima parte di stagione. Ma ormai il rientro è vicino: "Non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare le mie compagne in vista dell’ultima parte di stagione”.

"Anche nei momenti più difficili Lucia ha sempre dimostrato la sua professionalità e un grande attaccamento alla maglia" ha detto Bavagnoli Head of Women's Football che ha aggiunto: "Siamo particolarmente soddisfatti di aver prolungato il contratto di Lucia. Sono stati mesi difficili per lei a causa dell’infortunio, ma tutto ciò non ha mai compromesso la nostra certezza di voler prolungarle il contratto”.