Roma Femminile, Ciccotti rinnova fino al 2024

Dopo tanti acquisti arriva un rinnovo importante nella Roma Femminile. Il club giallorosso ha infatto annunciato il prolungamento di contratto della centrocampista romana e romanista Claudia Ciccotti.

Ciccotti alla Roma

Centrocampista classe 1994, Claudia Ciccotti fa del posizionamento e dell'intelligenza tattica le sue doti migliori. La giocatrice è alla Roma da sempre da quando il club femminile giallorosso è stato fondato (2018/2019). La prossima sarà la sua sesta stagione in giallorosso. Con la maglia della Roma, Ciccotti ha raccolto 79 presenze e messo a segno 9 gol nonostante dei gravi infortuni, per ultimo la rottura del legamento crociato con rientro nella stagione passata nel quale ha contribuito alla vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana. Con le giallorosse ha vinto anche una Coppa Italia.

L'annuncio

Claudia Ciccotti ha rinnovato con la Roma per una stagione dunque fino al 2024. Questo l'annuncio della Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudia Ciccotti ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024".

I commenti

Orgoglio e felicità nelle parole di Ciccotti che ha rinnovato con la sua squadra del cuore: "Sono felice e orgogliosa di continuare a vestire questa maglia, che per me ha un significato molto speciale, Ho il privilegio di essere qui dal primo giorno e ho potuto assistere anno dopo anno alla crescita continua di questa squadra, fino ad arrivare alla storica vittoria del primo scudetto. Ora la sfida è quella di puntare sempre più in alto senza porci limiti”.

"Per noi è difficile spendere parole e sperare che siano sufficienti a spiegare cosa Claudia rappresenta per la Roma e per il gruppo: è una bandiera, una leader silenziosa che mostra il suo valore dentro e fuori dal campo”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women's Football - “La sua intelligenza tattica, abbinata ai suoi comportamenti, sono infatti certezze di cui non si può fare a meno. Siamo molto felici che Claudia abbia deciso di prolungare il suo rapporto con la Roma con l’obiettivo di costruire nuovi successi insieme”.