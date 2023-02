Roma Femminile: capitan Bartoli rinnova fino al 2025

In attesa della partita delle partite, l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League contro il Barcellona, che si giocherà allo Stadio Olimpico, la Roma Femminile ha annunciato il rinnovo del capitano Elisa Bartoli.

Bartoli rinnova

Elisa Bartoli ('91) capitano e simbolo della Roma Femminile ha rinnovato fino con i suoi colori fino al 2025. Questo l'annuncio del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Elisa Bartoli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025". Bartoli è capitano della Roma sin dai tempi della fondazione del club femminile, e in questi anni ha collezionato 112 presenze e 15 gol. Nella sua bacheca ci sono la Coppa Italia 2020-2021 e la Supercoppa italiana vinta in questa stagione contro la Juventus.

I commenti

Felice del rinnovo Elisa Bartoli, romana e romanista: "È sempre un’emozione firmare un contratto con questo Club, perché Roma e la Roma sono per me casa. Sono qui dal primo giorno, ho visto crescere questa squadra stagione dopo stagione con tanto sacrificio e ambizione, per questo motivo sono fiera di continuare a farne parte. Le nostre sfide sono sempre più affascinanti, non vedo l’ora di continuare a viverle con questi colori".

Soddisfazione anche per Betty Bavagnoli, Head of Women's Football: "Conosco molto bene Elisa e per questo potrei spendere molte parole per descriverla ma ne scelgo solo tre: coraggio, responsabilità e determinazione. Vederla firmare il rinnovo con il Club oggi è una gioia per tutti noi; sapere che continuerà a essere il Capitano e il punto di riferimento di questa squadra ci rende tutti estremamente orgogliosi".