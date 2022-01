AS Roma Femminile: ufficiale il rinnovo di Alice Corelli

Alice Corelli ha rinnovato con la Roma. L'attaccante cresciuta nel settore giovanile romanista ha prolungato il suo contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2024.

Corelli e la Roma

Alice Corelli, classe 2003, vivaio giallorosso fa parte in pianta stabile della Prima squadra. Fino ad oggi, Corelli ha collezionato con la Roma 21 presenze e due gol, entrambi arrivati in Coppa Italia. Nell'ultima giornata di Serie A, contro l'Empoli e sotto gli occhi del vicepresidente Ryan Friedkin, Corelli è scesa in campo dal primo minuto al posto di Valeria Pirone. Pur non avendo trovato la via del gol, Corelli è stata protagonista di un'ottima partita in cui ha sfiorato la rete in più di una circostanza.

Le parole di Alice Corelli

Alice Corelli ha commentato così il prolungamento di contratto: "Sono estremamente felice di poter continuare a lottare per questa maglia che porto nel cuore da quando sono bambina. In questi anni sono cresciuta molto e ho capito quanto si debba lavorare per onorarla al meglio. Continuerò a farlo dando tutta me stessa, per la Mia Roma”.