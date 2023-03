La Roma fa la storia del calcio femminile italiano, 39.454 spettatori all'Olimpico: è record

La Roma Femminile ha perso l’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League ma ha fatto sognare e divertire i tifosi giallorossi scrivendo una pagina di storia del calcio femminile italiano.

Roma da record

“39.454”. Questo è il numero di spettatori presenti allo Stadio Olimpico a vedere la Roma Femminile sfidare il Barcellona. Un dato storico perché è il record di spettatori che hanno assistito ad una partita di calcio femminile riguardante una squadra italiana. Allo stesso tempo un traguardo importante e un punto di partenza per il calcio femminile italiano e per la Roma che continua così la sua crescita. E la speranza dei tifosi è quello di vedere più spesso la Roma Femminile, prima in campionato e in finale di Coppa Italia, all’Olimpico

A rendere omaggio al pubblico dell'Olimpico anche i profili social della Women's Champions League e della Figc Femminile.

La partita

La Roma ha approcciato in maniera timida la partita contro lo squadrone spagnolo. Le parate di Ceasar, migliore in campo, hanno tenuto a galla le giallorosse che nella ripresa hanno sfiorato più volte la ripresa con occasioni per Haavi, Giacinti e una super conclusione di Giugliano la prima numero 10 a vestire la maglia e la fascia da capitano della Roma all’Olimpico dopo Francesco Totti. La sconfitta per uno a zero tiene vivo il sogno qualificazione per la Roma che dovrà ribaltare il risultato al Camp Noi per accedere alle semifinali.

Lo show

Roma-Barcellona non è stata solo una partita di calcio ma un evento per bambini e famiglie. Lo stadio si è riempito a circa un’ora dal fischio d’inizio e ha incoraggiato le ragazze fin dal primo minuto (da condannare quelle poche anime che hanno innalzato beceri cori contro i napoletani) intonando al triplice fischio fra gli applausi alle ragazze anche "vinceremo il tricolore". All’intervallo poi è stato allestito un piccolo palco davanti la Monte Mario in cui si sono esibiti Noemi e Carl Brave.