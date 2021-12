Pomigliano-Roma 1-3 | Le giallorosse volano ai quarti di Coppa Italia. Commento e cronaca della partita

Squadra in casa

Squadra in casa Pomigliano Femminile

La Roma conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Le giallorosse di Spugna battono per 3 a 1 il Pomigliano, chiudendo così a punteggio pieno (sei punti) al primo posto il minigirone con Pomigliano e Tavagnacco. Alle capitoline bastava anche il pareggio visto la miglior differenza reti rispetto alle campane.

La Roma gioca un buon primo tempo che chiude in vantaggio, ma poi cala vistosamente nella ripresa anche per merito di un ottimo Pomigliano che arriva pure al pareggio e sfiora più volte il raddoppio. Nel finale di gara la Roma fa valere la sua maggiore qualità e conquista con merito il pass per i quarti.

Pomigliano-Roma, la cronaca della partita

La Roma parte bene e sblocca la partita con Ciccotti che da limite dell'area calcia e trova il palo-gol del vantaggio. La gestione della prima frazione di gioco non viene ripagata e allora il Pomigliano nella ripresa pareggia con Cox che in mischia trova il gol. Le campane sfiorano più volte il gol, soprattutto con Rinaldi che da ottima posizione calcia incredibilmente fuori salvando Ceasar. Al 79esimo da azione di angolo però Bernauer di testa trova il gol del raddoppio giallorosso, mentre Pirone al 90esimo sfruttando un errore di Lombardi sigla il gol della definitiva sicurezza.

Tabellino

Pomigliano (4-3-1-2): Buhigas; Apicella, Cox, Luik, Capparelli (dall’84’ Lombardi); Tudisco (dall’89’Rocco), Puglisi (dal 76’ Massa), Vaitukaityte; Ippolito; Moraca, Rinaldi. All.: Panico

Roma (3-5-2): Caesar; Swabi, Linari, Bartoli; Di Guglielmo, Bernauer, Giugliano, Ciccotti (dall’84’ Greggi), Serturini (dal 72’ Haavi); Glionna, Lazaro (dal 72’ Pirone). All.: Spugna

Marcatrici: 58’ Cox (P); 26’ Ciccotti (R), 79’ Bernauer (R), 90’ Pirone (R)

Ammonite: Bernauer (R)

Arbitro: Dario Acquafredda