La Roma Femminile vola ai gironi di Champions League. Le ragazze di Spugna battono per sei a uno il Vorskla nella sfida di ritorno del preliminare e per il secondo anno consecutivo (e della propria storia) giocheranno la fase a gironi della più grande competizione europea per club femminili. La partita ha raccontato la forza della Roma (3-0 l’andata, ndr) che quando ha accelerato ha spazzato via la formazione ucraina. Per Spugne buone notizie dalle seconde linee attente e senza sbavature. Domenica le giallorosse saranno in campo contro la Sampdoria per la quinta giornata di campionato.

Vorskla-Roma, la cronaca

Al 3’ prima occasione per la Roma con Latoree che calcia da ottima posizione, ma centrale. Al 23esimo azione solitaria di Tomasselli e gran parata di Samson in uscita. Al 35esimo la Roma sblocca la partita con Viens che spinge in rete un cross rasoterra di Feiersinger. Al 50esimo il Vorskla trova il pareggio col destro da dentro l’area di Kozlova. Al 56esimo la Roma raddoppio con un destro al volo di Latorre su cross di Kramzar. Due minuti più tardi il tris romanista che porta la firma di Di Guglielmo che sugli sviluppi di corner trova l’impatto giusto col pallone. Al 68esimo grandissima azione di Di Guglielmo conclusa con un gran destro che batte Samson. All’83esimo e 88esimo due autogol delle ucraine fanno dilagare il risultato.

Tabellino e pagelle

Vorskla (4-2-3-1): Samson 6; Shaynyuk 5 (dal 59’ Osipyan 5), Korsun 5,5, Kotyk 5, Podolska 5; Petryk 5,5, Davydenko 5,5; Anrukhiv 5,5, Kalinina 5,5 (dall’84’ Kotiash s.v.), Kozlova 7 (dal 68’ Radionova 5,5); Kravchuk 5,5. All.: Zincenko 5

Roma (3-5-1-1): Korpela 6,5, Valdezate 6,5, Linari 6, Di Guglielmo 8; Feiersinger 6,5, Kumagai 6 (dal 46’ Ciccotti 6), Tomaselli 6,5 (dal 75’ Glionna 6,5), Serturini 6,5 (dal 66’ Cimò 6), Latorre 7 (dal 75’ Giacinti 6,5); Kramzar 6,5; Viens 7 (dal 55’ Giugliano 6). All.: Spugna 7

Marcatrici: 50’ Kozlova (V); 35’ Viens (R), 56’ Latorre (R), 58’, 68’ Di Guglielmo (R), 83’ aut. Petryk (V), 88’ aut. Kotyk (V)

Arbitro: Olmedo (ESP)

Le top e flop giallorosse

Di Guglielmo 8: Attenta in difesa, letale in avanti dove firma una doppietta. Giornata da incorniciare.

Viens 7: Mette ancora una volta la firma sul tabellino delle marcatrici. Affidabile.

Giacinti 6,5: Ingresso da protagonista in campo. Sfiora la rete e proprizia l’autogol.

Cimò 6: Data da ricordare per la calciatrice giallorossa alla sua prima presenza con la Prima squadra dopo aver vinto lo scudetto Primavera.