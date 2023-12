Roma Femminile-PSG: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League

Mercoledì 20 dicembre alle ore 18:45 la Roma Femminile ospiterà al Tre Fontane il Paris Saint-Germain per la quarta giornata del Girone C di Champions League Femminile. La classifica vede le giallorosse al secondo posto con 4 punti, alla pari dell’Ajax dopo la sconfitta proprio contro le francesi (3 punti) al Parco dei Principi. In testa c’è il Bayern Monaco con 5.

Le ultime di formazione della Roma

Mister Spugna rispetto alla vittoria in rimonta col Como cambierà molto. Il modulo dipenderà dal recupero o meno di Haavi. La norvegese ha infatti accusato un problema di natura muscolare e va verso il forfait. Senza la numero 11, pronto un 3-5-2 con Minami, Linari e Bartoli davanti a Ceasar. Sugli esterni Aigbogun e Di Gugliemo, mentre in mezzo al campo spazio a Giugliano, Kumagai e Feiersinger (l’austriaca avanti a Greggi nel solito ballottaggio). In attacco tandem composto da Viens e Giacinti. Dalla panchina Glionna e Serturini.

Roma-Psg, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami; Aigbogun, Feiersinger, Kumagai, Giugliano, Di Guglielmo; Viens, Giacinti. All.: Spugna

Psg (4-2-3-1): Picaud; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Albert, Groenen; Baltimore, Geyoro, Chawinga; Katoto. All.: Precheur

Dove vedere Roma-Psg

La partita fra Roma Femminil e Psg del Tre Fontane sarà trasmessa su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Dazn offrirà la visione del match gratuitamente sul proprio canale Youtube.