Roma Femminile, niente trasferta per il preliminare di Champions League: si gioca solo al Tre Fontane. Ecco perché

La Roma Femminile affronterà le ucraine del Vorskla Poltava nel turno preliminare, sfida con partita di andata e ritorno, di Women's Champions League. Chi vince andrà ai gironi della massima competizione per club. La grande novità però riguarda il campo da gioco dove si disputerà il preliminare: infatti le due partite si giocheranno soltanto all'Eur, al Tre Fontane.

Quando si gioca

La sfida di andata fra Roma e Vorskla Poltava è in programma per mercoledì 11 ottobre alle ore 14:30 al Tre Fontane. Lo stesso impianto ospiterà la sfida di ritorno, con le ucraine come squadra ospitante, mercoledì 18 ottobre alle ore 14:30.

Perchè si gioca al Tre Fontane?

Le due partite si giocheranno entrambe all'impianto dell'Eur perchè il Vorskla Poltava non aveva a disposizione un campo dove poter svolgere l'incontro. Vista questa difficoltà il club ucraino ha chiesto all'Uefa e alla Roma la possiblità di giocare sempre a Roma la sfida di ritorno ottenendo il benestare del club romanista.