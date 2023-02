Roma Femminile-Pomigliano 2-0: ci pensa Kramzar, giallorosse in semifinale di Coppa Italia. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma Femminile batte il Pomigliano pure nella sfida di ritorno e accede alle semifinali di Coppa Italia. Al Tre Fontane la partita termina due a zero per le giallorosse con Kramzar assoluta protagonista. La centrocampista romanista sigla la doppietta che vale la vittoria alla Roma mettendo in mostra tutto il suo repertorio: un colpo di testa e un tiro mancino di pura forza. Obiettivo centrato per mister Spugna che vince la partita, passa il turno e risparmia le titolari in vista dell'Inter.

Roma-Pomigliano, la cronaca

Ci prova subito Selerud ma il suo tiro è facile preda del portiere. Al 16esimo bel traversone di Glionna ma Kajzba da pochi passi non trova l’impatto di testa col pallone. Al 21esimo Roma in vantaggio: cross dalla sinistra di Selerud e colpo di testa vincente di Kramzar. Al 60esimo tiro di Cinotti che termina alto. Al 64esimo raddoppio giallorosso: dopo un palo di Kollmats sul pallone arriva Kramzar che scaraventa un gran bolide di sinistro che non lascia possibilità di intervento a Fierro.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ohrstrom 6; Bergensen 6,5, Minami 6,5 (dal 79’ Linari s.v.), Kollmats 7, Landstrom 6,5 (dal 71’ Petrara 6); Ciccotti 6,5, Cinotti 6,5; Selerud 6,5, Glionna 6,5 (dal 65’ Serturini 6), Kramzar 8 (dal 65’ Losada 6); Kajzba 6. All.: Spugna 7

Pomigliano (4-3-1-2): Fierro 6; Novellino 5, Fusini 5 (dal 52’ Rizza 5,5), Passeri 5,5, Caiazzo 5 (dal 69’ Golob 5,5); Rabot 6, Di Giammarino 5,5, Neves 5 (dal 68’ Ferrario 5,5); Battelani 5,5 (dal 52’ Gallazzi 5,5); Sangare 5,5, Amorim Dias 5,5 (dal 46’ Corelli 5,5). All.: Alfano 5

Marcatrici: 21’, 64’ Kramzar (R)

Ammonite: Caiazzo (P)

Arbitro: Mucera

Le top e flop giallorosse

Kramzar 8: Dominante la classe 2006 che con una splendida doppietta un colpo di testa e un gran tiro al volo di sinistro decide l’incontro.

Kollmats 7: Perfetta in difesa, pericolosa in avanti. Propizia il gol del due a zero.

Selerud 6,5: Altro assist per la svedese che macina chilometri sulla fascia sinistra e sforna assist col mancino.

Bergensen 6,5: Schierata fuori ruolo, terzino, gioca una gran partita. Sempre propositiva e precisa.