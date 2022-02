Roma-Pomigliano 5-2: Manita giallorossa con Haavi protagonista assoluta. Cronaca, commento e pagelle della partita

Al Tre Fontane la Roma batte per 5 a 2 il Pomigliano. Le giallorosse giocano una buona partita contro un Pomigliano coraggioso che prova a tenere aperta la partita almeno fino ad inizio ripresa. Il successo per le capitoline è meritato. A trascinare la Roma alla vittoria è Haavi. La norvegese si rivela un grande acquisto per il club capitolino. Oggi Spunga schiera Haavi più vicino alla porta allargando Glionna sulla destra. Haavi in questa posizione è travolgente, realizza una doppietta e mette a referto pure un assist. Continua la corsa della Roma in campionato che blinda il secondo posto.

Roma-Pomigliano, la cronaca

Al 22esimo passa in vantaggio il Pomigliano grazie ad un rigore di Rinaldi assegnato per un fallo di Pettenuzzo su Ippolito. Immediato il pareggio giallorosso con Serturini, il cui tiro deviato beffa il portiere. Grande occasione per Glionna al 40esimo ma la numero 18 si divora il gol del vantaggio romanista. L’attaccante si fa perdonare propiziando il gol di Haavi. La norvegese sfrutta un errore di Buhigas che non trattiene un tiro di Glionna e da pochi passi deposita la rete del vantaggio romanista. Il Pomigliano pareggia nel primo minuto del secondo tempo con Della Peruta che supera Linari in velocità e di esterno batte Ceasar. Al 58esimo Haavi col un bel mancino da dentro l’area trova la rete del 3 a 2. Al 70esimo Lazaro trova il quarto gol da pochi metri sfruttando al massimo un assist di Haavi. Al 74esimo l’attaccante spagnola trova la sua doppietta personale, la cinquina romanista.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Ceasar 6; Pettenuzzo 5 (dal 59’ Kollmats 6), Linari 5,5, Gugliemo 6; Serturini 7, Giugliano 6,5, Greggi 6 (dall’81’ Bernauer s.v.); Glionna 5,5 (dal 59’ Soffia 6); Andressa 6,5; Haavi 8,5, Lazaro 7,5 (dall’81’ Corelli s.v.). All.: Spugna 7

Pomigliano (4-4-1-1): Buhigas 5; Fusini 5, Cox 5, Toomey 5,5 (dal 41’ Capparelli 5,5 dal 66’ Landa 5,5), Ferrario 5,5 (dal 75’ Puglisi s.v.); Tudisco 5, Rinaldi 6,5 (dal 46’ Della Peruta 7), Luik 5,5, Ippolito 6,5; Vaitukaityte 5; Banusic 5 (dal 75’ Mastrantonio). All.: Panico 5,5

Marcatrici: 25’ Serturini (R), 46’, 58’ Haavi (R), 70', 74' Lazaro (R); 22’ Rinaldi (P), 46’ Della Peruta (P)

Le top e flop giallorosse

Haavi 8,5: Super acquisto del mercato invernale per la Roma. La norvegese oggi realizza una doppietta e mette a referto pure un assist. Migliore in campo senza dubbio.

Lazaro 7,5: Una doppietta e tante giocate importanti.

Glionna 5,5: Poco lucida sotto porta. Nel primo tempo si divora un gol clamoroso. Si riscatta in parte propiziando la rete del momentaneo 2 a 1 romanista.

Pettenuzzo 5: Colpevole con un’entrata scellerata di causare il rigore del momentaneo vantaggio del Pomigliano.