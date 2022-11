Roma Femminile-Pomigliano 2-0: Serturini e Giacinti decisive al Tre Fontane. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma conferma il primo posto in classifica vincendo anche la prima giornata di ritorno per due a zero contro il Pomigliano. Stesso risultato maturata all'andata. La squadra di Spugna, nonostante il turnover, controlla partita ma manca nella stoccata finale. La manovra è meno fluida del solito e sono tanti i tentativi dalla distanza. Proprio su uno di questi arriva il gol di Serturini nel finale di primo tempo. Nella ripresa la Roma controlla non trova il gol e rischia, ci vuole un super intervento di Ceasar per tenere a galla le giallorosse. Nel finale arriva il gol di Giacinti che blinda i tre punti.

Roma-Pomigliano, la cronaca

Al 5’ primo tentativo della Roma con Serturini con Cetinja che devia in tuffo. Subito clamorosa occasione per Paloma che però da pochi passi non trova la porta. Al 17esimo tiro dalla distanza di Giugliano respinto in corner. Sul calcio d’angolo seguente Linari col sinistro trova la risposta di Cetinja. Al 40esimo bel cross di Paloma per Haug che in tuffo non centra lo specchio. Al 42esimo bolide dalla distanza di Cinotti ma Cetinja è bravissima a volare e deviare in angolo. Alla fine del primo tempo la Roma sblocca la partita con un gran destro da fuori area di Serturini che si spegne all’incrocio dei pali. Al 49esimo Pomigliano pericoloso con un calcio di punizione di Battelani che esce di poco. Al 56esimo Haug di testa per poco non trova la porta su cross di Serturini. Ancora la norvegese da buona posizione non trova la coordinazione, su assist di Landstrom, e si fa murare da Cetinja. Ancora Haug che spreca a tu per tu con Cetinja. Al 73esimo miracoloso intervento di Ceasar che nega un gol fatto da pochi metri a Amorim. All'89esimo destro dalla distanza di Glionna neutralizzato da Cetinja. Al 92esimo la Roma chiude la partita col gol di Giacinti che a porta vuota spinge in rete un assist di testa di Haug.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Ceasar 7; Linari 6, Kollmats 5,5, Minami 6; Serturini 7 (dal 63’ Glionna 6), Giugliano 6,5, Cinotti 6,5 (dal 63’ Greggi 6,5), Landstrom 5,5 (dal 76’ Haavi 6,5); Andressa 6 (dall'86' Kramzar s.v.); Haug 6, Lazaro 5,5 (dal 63’ Giacinti 7). All.: Spugna 6,5

Pomigliano (4-5-1): Cetinja 6,5; Rizza 5, Passeri 5,5, Fusini 6, Apicella 5,5; Gallazzi 5,5 (dal 71’ Rabot 5,5), Di Gianmarino 6 (dall’83’ Miotto s.v.), Ferrario 5,5; Tatiely 6 (dall’83’ Corelli s.v.), Battelani 6 ( dal 71’ Novellino 5,5); Martinez 6 (dal 52’ Amorim 5). All.: Sanchez 5

Marcatrici: 45’ Serturini (R), 92' Giacinti (R)

Ammonite: Greggi (R); Amorim (P)

Arbitro: Angelucci

Le top e flop giallorosse

Serturini 7: Segna il gol che sblocca la partita con un destro di pura potenza e mette sempre in difficoltà la difesa avversaria.

Giacinti 7: Entra e lascia il segno come meglio sa fare, segnando.

Ceasar 7: Un intervento in tutta la partita. Una parata prodigiosa sul risultato di uno a zero. Paratona.

Landstrom 5,5: Molto imprecisa e timida in fase propositiva.