Roma Femminile-Parma 5-0: Pokerissimo giallorosso a Trigoria. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte il Parma per 5 a 0 nella quinta giornata di Serie A Femminile. Al Campo Agostino di Bartolomei non c'è partita. Dal fischio d'inizio è un monologo giallorosso con Haavi protagonista con una doppietta e migliore in campo per distacco. Nel mezzo i gol di Haug (doppietta) e lo splendido pallonetto di Giacinti dalla distanza che fa impazzire i tifosi giallorossi. Le giallorosse con questa vittoria sale al secondo posto in classifica dietro soltanto all'Inter. La nota negativa per la squadra di Spugna è il problema muscolare, al flessore, accorso a Giugliano.

Roma-Parma, la cronaca

All’undicesimo Capelletti si esalta su un tiro sul primo palo di Giacinti e devia in corner. La Roma sblocca la partita al 16esimo con un destro di prima intenzione di Haavi che spedisce il pallone all’angolino. Poco dopo giallorosse vicine al raddoppio col colpo di testa di Haug che scheggia la traversa. Al 22esimo Giugliano ci prova direttamente da calcio d’angolo trovando la respinta del portiere, con Capelletti che si ripete su Bartoli nel proseguo dell’azione. Sul corner seguente bravissima Capelletti a bloccare un tiro a botta di sicura di Haavi da distanza ravvicinata. Al 25esimo Wenninger su calcio d’angolo di testa colpisce la seconda traversa della partita delle giallorosse. Al 29esimo la Roma fa il due a zero con Haavi che disegna un traversone perfetta per la testa di Haug che non sbaglia. Al 33esimo eurogol di Giacinti che recupera palla e con un pallonetto dalla distanza supera Capelletti. Al 44esimo il portiere del Parma evita il poker a Minami salvando coi piedi sulla linea la conclusione della giapponese. Al 60esimo la Roma cala il poker con Haavi che col mancino a giro trova la sua doppietta personale. All'88esimo arriva il pokerissimo giallorosso siglato da Haug su assist di Glionna direttamente da punizione.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Lind 6.; Bartoli 6 (dal 64’ Kollmats 6), Wenninger 6,5, Minami 6,5 (dall'82' Testa s.v.); Glionna 7, Cinotti 6,5, Greggi 6,5, Giugliano 6 (dal 37’Kramzar 6), Haavi 8,5 (dal 65’ Landstrom 6); Haug 8, Giacinti 7,5 (dal 64’ Paloma Lazaro 6). All.: Spugna 8

Parma (5-3-2): Capelletti 6; Heroum 4,5, Ferreira 4,5, Gaspar 4 (dall'84 Caiazzo s.v.), Cox 4,5, Jelencic 4,5 (dal 70' Nicolini 4,5); Farrelly 4,5 (dal 70’ Acuti) 5, Benoit 4,5, Bardin 4 (dall'84 Williams s.v.); Martinovic 4, Pirone 5 (dal 74' Micheli s.v.). All.: Ulderici 4

Marcatrici: 16’, 60’ Haavi (R), 29’, 88' Haug (R), 33’ Giacinti (R)

Ammonite: Kramzar (R), Haavi (R); Jelencic (P), Caiazzo (P)

Arbitro: Panettella

Le top e flop giallorosse

Haavi 8,5: Imprendibile. Giocatrice di un’altra categoria: doppietta (splendida) e un assist.

Haug 8: Immarcabile, sigla due reti entrambi di testa. Ariete.

Giacinti 7,5: Torna al gol con un pallonetto da fuori area clamoroso. Bomber

Glionna 7: Perpetua spina nel fianco per difesa del Parma. Le sue punizione sono sempre pericolose.