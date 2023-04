La Roma Femminile ospita l'appuntamento di ECA

Nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 aprile la Roma femminile ospiterà presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma il terzo appuntamento in presenza del Women’s High Performance Advisory Group dell’Associazione dei club europei (ECA).

L’evento servirà per discutere vari temi legati alla crescita del movimento femminile e alla performance atletica e fisica delle calciatrici. Si analizzeranno l’aumento del numero delle calciatrici impegnate nei campionati professionistici, del numero dei match ufficiali in calendario, l’aumento dell’intensità di gioco, e approfondimenti del mondo del calcio campo della sport science e della sport medicine.

In queste due giorni di calcio femminile saranno coinvolti diversi rappresentati di importanti club europei e si terranno sei diverse presentazioni con l’obiettivo di delineare un approccio sempre più qualificato nell’ambito dell’allenamento, degli infortuni e della riabilitazione nel mondo del calcio femminile professionistico.

Un’occasione importante per la Roma, in continua crescita in Italia e in Europa, che tramite le parole di Betty Bavagnoli Head of Women Football del Club ringrazia l’ECA per la possibilità: “Siamo estremamente orgogliosi di ospitare il prossimo appuntamento dell’High Performance Advisory Group dell’Eca. Sappiamo quanto questo tipo di confronti in ambito internazionale sia fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni che permettano di migliorare la performance delle nostre atlete”.