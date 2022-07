Dalla Lazio alla Roma: Öhrström è una nuova calciatrice giallorossa

Continua l'importante campagna acquisti della Roma Femminile. Dopo l'ufficialità di Valentina Giacinti, le giallorosse hanno annunciato l'arrivo di Stephanie Öhrström dalla Lazio.

Öhrström l'annuncio

L'annuncio dell'acquisto di Öhrström arriva dai canali social del club giallorosso. "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Stephanie Ohrstrom. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024. Öhrström si aggiunge a Lind, Ceasar e Ghioc. Nell'ultima stagione Öhrström ha difeso la porta della Lazio Women. Nonostante le sue buone prestazioni non è riuscita ad evitare la retrocessione del club biancoceleste in Serie B.

Le parole di Öhrström

Queste le prime parole di Öhrström da portiere della Roma: "La Roma è un club che ho sempre apprezzato, in queste stagioni ha lavorato bene e la squadra ha espresso il calcio più bello della Serie A. Per tutti questi motivi sono davvero felice di entrare a far parte di questo gruppo. Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo, facendomi trovare pronta in ogni occasione e spero di vincere un trofeo con questa squadra”.

Betty Bavagnoli, Head of Women's Football, ha dichiarato: "Con l’arrivo di Stephanie completiamo il reparto dei portieri, già molto competitivo. Grazie alla sua esperienza e al suo carisma, dentro e fuori dal campo, Stephanie saprà sicuramente aiutare il gruppo in vista delle stimolanti sfide che vivremo lungo tutta la stagione e potrà anche essere un utile punto di riferimento per le più giovani”.

I numeri di Öhrström

Öhrström, svedese classe 1987, è da 12 anni in Italia. Prima dell'avventura alla Lazio nella scorsa annata, ha indossato le maglie Fiorentina, Verona collezionando 220 presenze in Serie A. Nel suo palmarès ci sono due scudetti con Verona e Fiorentina, due Coppe Italia e una Supercoppa sempre con la maglia viola. Con la maglia del Verona ha pure giocato la Women's Champions League.