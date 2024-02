Roma Femminile-Napoli 3-0: Kramzar gol qualificazione, giallorosse in semifinale di Coppa Italia

La Roma Femminile vince per tre a zero contro il Napoli e approda alle semifinali di Coppa Italia. Le giallorosse al Tre Fontane erano chiamate a ribaltare la sconfitta per due a zero dell'andata e rispettano le attese. La squadra di Spugna, reduce dalla netta vittoria contro la Juventus, parte forte e trova subito il gol di Haavi e poi quello di Linari e già a fine primo tempo rimette in parità il confronto. Nella ripresa il tecnico pesca le carte vincenti dalla panchina Pilgrim-Kramzar, e proprio da questo asse arriva il gol qualificazione. Ottima prova della Roma, che crea tanto e rischia poco, che cancella l'eliminazione dalla Champions League volando a+8 in Serie A sulla seconda e approdando alle semifinali di Coppa Italia

Roma-Napoli, la cronaca

Al 6’ Linari di testa trova la risposta di Beretta. Al 14esimo la Roma passa in vantaggio con un tiro di Haavi da fuori area deviato che beffa Beretta. Al 16esimo miracolo di Beretta su una deviazione volante di Giacinti, sul continuo dell’azione Gallazzi sulla linea salva il Napoli su un tentativo di Giugliano. Al 33esimo la Roma raddoppia con il colpo di testa di Linari su cross di Bartoli. Al 35esimo punizione di Chmielinski con Korpela che devia in corner. Al 51esimo clamorosa occasione sprecata in contropiede di Del Estal che col destro da sola davanti a Korpela non trova la porta. All’84esimo il gol del tre a zero della Roma con Kramzar che vola di testa sul cross di Pilgrim e batte Beretta.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Korpela 6; Bartoli 6,5, Minami 6, Linari 7, Sonstevold 6; Greggi 6 (dal 77’ Kramzar 7), Giugliano 6 (dall’86 Troelsgaard s.v.), Feiersinger 5,5 (dal 66’ Kumagai 6) ; Glionna 6, Giacinti 6 (dal 67’ Viens 6), Haavi 7 (dal 66’ Pilgrim 6,5) . All.: Spugna 7

Napoli (4-3-3): Beretta 6; Pettenuzzo 5, Veritti 5,5, Di Bari 5, Kobayashi 5; Chmielinski 6, Gallazzi 5,5, Giai 5 (dal 51’ Bertucci 5,5); Kajzba 5,5 (dal 46’ Mauri 5,5), Lazaro 5,5 (dal 76’ Banusic s.v.), Corelli 5,5 (dal 46’Del Estal 5). All.: Seno 5

Marcatrici: 14’ Haavi (R), 33’ Linari (R), 84’ Kramzar (R)

Arbitro: Cavaliere

Le top e flop giallorosse

Kramzar 7: Segna il gol qualificazione scongiurando la beffa e cancellando la sfortuanata autorete che è valsa l'eliminazione in Champions League.

Haavi 7: Una forza della natura. Imprendibile per le avversarie, dà il via alla rimonta.

Pilgrim 6,5: Ottimo ingresso per la svizzera. Prima prova a risolvere la partita da sola poi disegna il cross della rete di Kramzar.

Feiersinger 5,5: Imprecisa. Troppi tocchi inutili e sbagliati.