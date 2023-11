Roma Femminile-Napoli a porte chiuse: ecco perché

Sabato 11 novembre alle ore 12:30 la Roma Femminile scenderà in campo contro il Napoli per la settima giornata di Serie A. Le giallorosse, reduci dal successo contro la Juventus e dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia, dovranno giocare però senza l'apporto del pubblico.

Roma-Napoli a porte chiuse

La partita che si giocherà al Tre Fontane sarà senza pubblico causa motivi di sicurezza. Nell'impianto dell'Eur infatti sono state montate le torri faro in modo da fare avere al campo i requisiti richiesti dall'Uefa. I cantieri però, anche a causa del maltempo degli ultimi giorni, non sono stati messi in sicurezza e quindi per questa ragione non ci potranno essere i tifosi a sostegno della Roma.

Le ragazze di Spugna debuteranno nella fase a gironi in questa edizione della Champions League il prossimo 15 novembre contro il Bayern Monaco in trasferta, mentre la prima casalinga è in programma il 23 novembre contro l'Ajax.