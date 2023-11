Roma Femminile-Napoli 6-0: Goleada giallorossa al Tre Fontane, doppietta di Di Guglielmo

Al Tre Fontane la Roma Femminile vince per sei a zero contro il Napoli. Una partita senza storia con le giallorossi che controllano e dominano il match fin dal primo minuto. Una goleada giallorossa con Di Gugliemo mattatrice (doppietta) e Kramzar in grande spolvero. In rete anche Viens, Giugliano e Valdezate (primo gol in giallorosso). Roma che blinda senza difficoltà il primo posto e che ora si tufferà in Champions League dove affronterà il Bayern Monaco.

Roma-Napoli, la cronaca

Al 19esimo la Roma passa in vantaggio con Valdezate che trova la deviazione vincente sugli sviluppi di corner. Poco dopo raddoppio della Roma con un cross di Aigboun su cui arriva in terzo tempo Di Gugliemo che di testa fa 2-0. Terzo gol della Roma con un filtrante perfetto di Kramzar per Viens che a tu per tu con Beretta non sbaglia. Beretta in tuffo evita il poker a Greggi. L’estremo difensore si ripete su una conclusione da fuori area di Giugliano. Al 39esimo occasione Napoli con Mateu ma è bravissima Korpela a dire di no. Il 4 a zero arriva nel finale di tempo con Giugliano. Nel secondo tempo destro di Banusic dopo una buona azione in contropiede fuori di poco. Poco dopo il pokerissimo della Roma con Lucia Di Gugliemo che sigla sua doppietta personale. Al 90esimo il sesto gol della Roma con Kramzar.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Korpela 7; Di Guglielmo 8, Linari 6,5 (dal 58’ Minami 6), Valdezate 7, Aigbougun 6,5; Giugliano 6,5 (dal 69’ Feiersinger 6), Greggi 6,5; Viens 7 (dal 58’ Glionna 6), Kramzar 6,5, Haavi 6,5 (dal 58’ Latorre); Giacinti 6 (dal 69’ Tomaselli 6). All.: Spugna 7

Napoli (4-4-2): Beretta 4,5; Pellinghelli 5, Di Bari 5 (dal 61’ Bertucci 5), Pettenuzzo 5, Verritti 5; Mauri 5 (dal 46’Banusic 6), Friedrichs 5 (Kobayashi s.v.), Chmielinski 5, Gallazzi 5; Mateu 5 (dal 46’ Giaccobbo 5,5), Corelli 6. All.: Seno 5

Marcatrici: 19’ Valdazate (R), 26’, 66’ Di Guglielmo (R), 32’ Viens (R), 45’ Giugliano (R), 90' Kramzar (R)

Ammonite: Corelli (N)

Arbitro: De Angeli

Le top e flop giallorosse

Di Gugliemo 8: Partita dominante del terzino dominante. Perfetta in difesa, letale in avanti.

Korpela 8: Sostituisce alla grande Ceasar. Pochi interventi ma perfetti e decisivi.

Kramzar 6,5: Termina la sua super settimana con un assist e una partita importante.

Giacinti 6: Tanto impegno ma pochi pallini giocabili.