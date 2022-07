Roma Femminile: presa Minami

Altro acquisto della Roma Femminile stavolta in salta orientale. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l'arrivo della giapponese Moeka Minami che sarà la prima nipponica a vestire la maglia giallorossa.

L'annuncio

L'arrivo di Minami è stato ufficializzato sui social del club giallorosso. Ecco il comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Moeka Minami. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024".

Queste le prime parole di Minami da calciatrice della Roma: “È un onore entrare a far parte di un grande club come la Roma. Sarà la mia prima esperienza all'estero, sto provando tante sensazioni, ma quella più forte è la gioia di poter giocare per la Roma”. Queste le dichiarazioni di Betty Bavagnoli: “Siamo molto felici di annunciare Minami, l'abbiamo cercata e voluta fortemente; nonostante la sua giovane età è già una giocatrice di grande personalità. Abbiamo aggiunto un altro importante profilo all'interno del reparto difensivo, Moeka ha caratteristiche che si sposano con la nostra filosofia di gioco”.

Chi è Minami

Moeka Minami, è un difensore centrale mancina, classe 1998. La Roma sarà la sua prima esperienza in Europa visto che ha giocato soltanto in Giappone. Nel 2017 viene promossa in Prima squadra nell'Urawa Reds dove debutta nella Coppa dell'Imperatrice (3 presenze). Nel 2018 fa il debutto nel massimo campionato giapponese la Nadeshiko League Division 1 sempre con l'Urawa Reds (nell'ultima stagione 20 presenze, il massimo, senza essere mai sostituita) dove milita fino al trasferimento alla Roma. Col Giappone è già nel giro della Nazionale maggiore.

Di Bari

In concomitanza con l'arrivo di Minami, la Roma ha ufficializzato anche Martina Di Bari. Difensore classe 2002, Di Bari arriva dal Pink Sport Time ed è stato girata in prestito al Napoli dove disputerà la prossima stagione in Serie B.