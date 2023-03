Rimonta giallorossa, la Roma Femminile è in finale di Coppa Italia

La Roma vince, soffre e con merito porta a casa la vittoria contro il Milan nella semifinale di ritorno. Un successo per tre a uno che vale alla Roma la finale di Coppa Italia. Le giallorosse passano in svantaggio per merito di una grande Piemonte ma non si arrendono continuano a giocare e trovano l'immediato pareggio con Andressa nel momento più difficile. Nella ripresa il Milan difende bene ma prima Giacinti fa il 2-1 e nell'ultima azione del recupero Losada sigla il suo primo gol facendo esplodere il Tre Fontane. In finale la Roma affronterà la vincente di Juventus-Inter.

Roma-Milan, la cronaca

Al 17esimo Giugliano recupera palla e si invola verso la porta avversaria calcia ma trova un ottimo riflesso di Babb. Al 31esimo il Milan passa in vantaggio: dopo un rimpallo la palla arriva a Piemonte che da pochi passi non sbaglia. Al 41esimo la Roma pareggia con Andressa: la brasiliana di testa spinge in rete un cross di Serturini. Al 50esimo tiro da fuori area di Giugliano che col destro sfiora il palo. Al 62esimo la Roma raddoppia: tiro di Glionna respinto da Babb e colpo vincente di Giacinti. Al 67esimo super girata di testa di Giacinti che non trova la porta per centimetri. Nel recupero Di Guglielmo con un colpo di testa che per poco non trova la porta. Dopo è il turno di Greggi che calcia da fuori ma trova una bella parata di Babb. Al 101esimo la Roma segna il gol qualificazione con Losada che mette in rete un cross di Serturini.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 6,5 (dal 75’ Di Guglielmo 6), Linari 6, Wenninger 6,5, Minami 6,5; Giugliano 6,5, Greggi 6,5; Serturini 7, Andressa 7 (dal 61’ Glionna 6,5), Haavi 6,5; Giacinti 7 (dall’80’ Losada 7). All.: Spugna 7

Milan (4-3-3): Babb 7; Guagni 6 (dal 65’ Arnadottir 5,5), Nouwen 5,5, Mesjasz 5,5, Andersen 5; Grmishaw 5,5, Adami 6, Dubcova 5,5; Vigliucci 5,5 (dal 65’ Thomas 6), Piemonte 7, Bergamaschi 5,5. All.: Ganz 5,5

Marcatrici: 41’ Andressa (R), 62’ Giacinti (R), 101’ Losada (R); 31’ Piemonte (M)

Ammonite: Linari (R); Vigliucci (M)

Arbitro: Kumara

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7: Battaglia contro la difesa avversaria e trova il gol del 2-1.

Andressa 7: Il suo gol è fondamentale. Arriva nel momento più buio delle giallorosse.

Losada 7: Segna il gol vittoria al suo primo gol giallorosso.

Serturini 7: Partita superba della 15 giallorossa. Corsa e qualità con assist vincenti.