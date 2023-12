Roma Femminile-Milan 2-1: Di Guglielmo firma la rimonta giallorossa

La Roma vince per due a uno contro il Milan. Al Tre Fontane le campionesse d'Italia partono contratte e distratte con le rossonere che si chiudono dietro e in ripartenza fanno male. Da un contropiede nasce il rigore che porta il Milan a chiudere in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa le ragazze di Spugna entrano in campo con un piglio diverso e ribaltano il risultato con i colpi di Giugliano e Di Guglielmo e non rischiano più nulla. Roma che blinda il primo posto a punteggio pieno con 30 punti conquistati in 10 giornate.

Roma-Milan, la cronaca

Al 10mo retropassaggio di Greggi che sbaglia e serve Staskova, strepitosa Ceasar in uscita. Al 23esimo calcio di rigore per il Milan per un fallo di Greggi. Dal dischetto va Asslani che spiazza Ceasar. Nel finale di primo tempo destro di Haavi che chiude sul primo palo, fuori di poco. Ad inizio ripresa tiro di Cernoia, blocca Ceasar. Rovesciata di Staskova, fuori di poco. Il pareggio della Roma al 58esimo con Giugliano che col mancino di prima intenzione dal centro dell’area di rigore batte Giuliani. Al 66esimo Di Guglielmo dopo cross di Haavi, stop e tira col destro trovando l’angolino e regalando il vantaggio alla Roma. Dall’83esimo tiro di Serturini. All'87esimo tiro di Giacinti ch esce alto sulla traversa.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6,5; Di Guglielmo 7, Minami 6,5, Linari 6, Aigbogun 5,5; Greggi 5 (dal 69’ Feiersinger 5,5), Kumagai 6; Glionna 5,5 (dal 69’ Serturini 6), Giugliano 7 (dal 93' Tomaselli s.v.), Haavi 6,5; Giacinti 6. All.: Spugna 6,5

Milan (4-2-3-1): Giuliani 6; Guagni 6 (dal 64’ Arnadottir 5,5), Swaby 6, Piga 5,5, Cernoia 5,5 (dall'87' Fusetti s.v.), Grimshaw 5,5 (dall'87 Adami s.v.), Dubcova 6 (dal 69’ Marinelli 5,5); Laurent 5,5, Asslani 6,5, Bergamaschi 5,5; Staskova 6,5 (dal 64’ Domping). All.: Corti 6

Marcatrici: 58’ Giugliano (R), 66’ Di Guglielmo (R); 24’ Asslani (M)

Ammonite: Di Guglielmo (R), Giacinti (R); Bergamaschi (M), Grimshaw (M)

Arbitro: Giaccaglia

Le top e flop giallorosse

Di Guglielmo 7: Decisiva ancora una volta in questa stagione. Un gol importantissimo che vale i tre punti.

Giugliano 7: Sempre propisitiva e pericolosa. Il suo gol rilancia la Roma.

Minami 6,5: La migliore in fase difensiva. Decisa e pulita negli interventi.

Greggi 5: Giornata no per la centrocampista romanista. Prima un retropassaggio killer, e poi commette il fallo di rigore del vantaggio rossonero.