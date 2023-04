Roma Femminile-Milan 3-1: tris giallorosso al Tre Fontane. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile batte per tre a uno al Tre Fontane il Milan e continua la sua corsa verso il tricolore. Le giallorosse rispondono bene all'eliminazione dalla coppa e in Italia si dimostrano la squadra da battere. In una partita in pieno controllo a fine primo tempo il pari del Milan su azione sporadica. Nella ripresa solo Roma che con Glionna e un super gol di Haavi rimette il risultato sui binari preferiti. Risultato e prestazione importante che rimandano le ragazze di Spugna a +8 dalla Juventus seconda.

Roma-Milan, la cronaca

Al 4’ primo tentativo della Roma con un destro di Glionna bloccato da Giuliani. All’8vo Roma in vantaggio con Linari che arriva sul secondo palo su azione di corner e batte Giuliani. Al 30esimo grande doppia occasione per la Roma: splendido passaggio di Giacinti per Glionna che con un colpo sotto supera Giuliani ma un difensore salva sulla linea. Sul proseguo dell’azione tiro di Haavi che esce di poco alto. Risponde il Milan con un colpo di testa di Vigilucci para facile Ceasar. Al 43esimo il pareggio del Milan con Vigilucci dopo un super intervento di Ceasar su Soffia, il tap in della 17 rossonera. Al 50esimo nuovo vantaggio giallorosso con gol direttamente su calcio di punizione di Glionna. Al 59esimo tris romanista con un gran gol di Haavi che mette in pallone all’incrocio con un destro chirurgico. Al 93esimo super doppio intervento di Ceasar che nega il gol del Milan.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 7; Bartoli 6, Wenninger 6,5, Linari 7, Di Guglielmo 6,5; Greggi 7, Giugliano 7; Glionna 7 (dal 72’ Serturini 6), Andressa 6,5 (dal 72’ Cinotti 6), Haavi 7; Giacinti 6 (dall’87’ Kramzar s.v.). All.: Spugna 7

Milan (4-1-4-1): Giuliani 5,5; Bergamaschi 5,5, Nouwen 5,5, Mesjasz 5,5, Andersen 5,5; Adami 5,5; Soffia 6 (dall’88’Bahouli s.v.), Dubcova 5,5, Vigliucci 5,5, Thomas 5 (dal 79’ Sevenius s.v.); Piemonte 5. All.: Ganz 5

Marcatrici: 8’ Linari (R), 50’ Glionna (R), 59’ Haavi (R); 43’ Vigilucci (M)

Ammoniti: Vigilucci (M), Giuliani (M)

Arbitro: Arena

Le top e flop giallorosse

Glionna 7: Fondamentale il suo gol che riporta la Roma in vantaggio e spiana la strada per la vittoria.

Haavi 7: Insegue tutte le avversarie e trova un gol bellissimo con un destro perfetto.

Linari 7: Partita sontuosa, cancella dal match Piemonte e sigla il gol che sblocca la gara.

Andressa 6,5: Giocate preziose e di qualità sempre al servizio della squadra.