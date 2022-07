Roma Femminile: ecco McEwen

Continuano i colpi in entrata per la Roma Femminile. Gli ultimi colpi da Valentina Giacinti, a Ohrstrom dalla Lazio, e la giapponese Minami ecco Emmi Lou McEwen.

L'annuncio

Emmi Lou McEwen è ufficialmente una nuova calciatrice della Roma. La giocatrice ha firmato un contratto con le giallorosse fino al 30 giugno 2025. McEwen raggiungerà il resto della squadra al ritiro di Cascia dove le ragazze di mister Spugna stanno preparando la stagione ormai alle porte con l'incontro di Women's Champions League.

Chi è McEwen

Emmi Lou McEwen è una centrocampista danese, classe 2004, abile tecnicamente e molto duttile capace di giocare sia da centrale che da mezzala. Alla Roma arriva via Broendby dove nella scorsa stagione ha totalizzato 5 presenze in Prima Squadra. Nell'annata passata ha vinto il Torneo di Viareggio battendo in finale il Milan segnando la rete della vittoria. Fa parte della Nazionale danese U19.