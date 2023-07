Roma Femminile, alla corte di Spugna arriva Tomaselli

Nuovo rinforzo per la Roma Femminile che a settembre sfiderà in amichevole il Chelsea. Alla corte di mister Alessandro Spugna arriva dal Sassuolo Martina Tomaselli.

Chi è

Martina Tomaselli è una centrocampista classe 2001. La calciatrice veste giallorosso dopo cinque stagioni passate al Sassuolo. In precedenza esperienze per lei Trento e al Brescia, con cui ha debuttato in Serie A a 16 anni, con cui vince una Supercoppa Italiana. Nel 2021 ha vinto il premio Golden Girl, il riconoscimento volto a premiare la miglior giocatrice Under 21.

L'annuncio

Tomaselli ha firmato con la Roma un triennale legandosi alla squadra campione d'Italia fino al 2026. Questo l'annuncio del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Tomaselli. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2026.

Le prime parole

Carica per la prossima stagione, Tomaselli si è mostrata entusiasta di vestire la maglia della Roma: "Per me è un onore entrare a far parte di questa grande società e indossare questa maglia", ha dichiarato la neo giocatrice giallorossa. Non vedo l’ora di iniziare, voglio dare il mio contributo per permettere alla squadra di fare una stagione al vertice regalando altre soddisfazioni ai nostri tifosi. Forza Roma!".

Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football parla di acquisto in ottica futura della Roma: "Martina rappresenta il presente e il futuro del calcio italiano. È una giovane di talento, una centrocampista con visione di gioco e ottime qualità tecniche. Con queste sue caratteristiche possiamo alzare ulteriormente il livello del nostro centrocampo, siamo felici di darle il benvenuto nella Roma”.