Roma Femminile: Losada dice addio alle giallorosse

Vicky Losada non è più una calciatrice della Roma. La centrocampista spagnola arrivata nel mercato invernale chiude la sua breve esperienza in giallorosso dopo pochi mesi.

Dopo l'arrivo di Kumagai e il rinnovo in ballo di Andressa, Losada centrocampista spagnola classe 1991, arrivata alla Roma per portare esperienza (visti i suoi trascorsi al Barcellona e al Manchester City) e qualità in mezzo al campo lascia le giallorosse. Mai realmente entrata nel giro delle titolarissime anche per via di un infortunio, il punto più alto della sua esperienza alla Roma è il gol vittoria arrivato allo scadere nella semifinale di semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, una rete che ha permesso alle giallorosse di approdare alla finale poi persa contro la Juventus.

Ad annunciare l'addio è stata la centrocampista con un post sui suoi profili social. Questo il messaggio: "Il mio viaggio in Italia finisce qui: grazie Roma. Sono stati 4 mesi intensi e unici pieni di momenti indimenticabili e persone meravigliose. È un vero onore aver difeso i colori della Roma insieme a tutti i suoi tifosi in una città indubbiamente magica. C'è molto lavoro dietro negli ultimi anni che alla fine ha dato i suoi frutti. Un campionato in crescita e un club dal futuro promettente. Ora avrai un tifoso in più a Barcellona. Un arrivederci, soprattutto a voi ragazze. Campionesse d'Italia, forza Roma sempre".