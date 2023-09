Roma Femminile: su Haug piomba il Liverpool

La Roma Femminile si prepara all'inizio del campionato, con le campionesse d'Italia che affronteranno il Milan. Le ragazze di Spugna domenica affronteranno il Chelsea in amichevole e nel frattempo lavorano al nodo Haug. Sull'attaccante c'è il Liverpool.

L'offerta

Roman Haug che si è messa ancora una volta in vetrina con la Norvegia ai mondiali, è una giocatrice importante per la Roma e autrice di gol pesanti, pesantissimi come il colpo di testa contro la Juventus dal sapore dello scudetto. Sulla norvegese ci sono gli occhi del Liverpool. I Reds hanno presentato alla Roma un'offerta superiore ai 100mila euro. Inoltre il Liverpool affiderebbe alla calciatrice un ruolo da titolare.

La posizione della Roma

Per la Roma Haug, contratto in scadenza nel 2025, era considerata incedibile e non c'era intenzione di cederla in questa sessione di mercato. L'offerta inglese però cambia le carte in tavola. Si tratta di un'offerta importante e la Roma sta riflettendo, così come la calciatrice che ha saltato l'amichevole vinta contro la Fiorentina per volare in Norvegia con la sua famiglia (concesso permesso dalla società).

In caso di partenza, la Roma valuterà nuovi acquisti.