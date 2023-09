Roma Femminile: in tre nella Top 11 della Serie A per la prima giornata

La Roma Femminile ha vinto all'esordio stagionale in Serie A. Le campionesse d'Italia hanno avuto la meglio in trasferta sul campo del Milan per quattro a due. La vittoria contro le rossonere ha premiato tre giallorosse inserite nella top 11 della Serie A per la prima giornata.

La partita

La partita fra Milan e Roma ha vissuto fasi alterne. Le giallorosse avevano chiuso il primo tempo sullo 0-2 grazie alle reti di Linari e Haavi per poi subire ad inizio ripresa la rimonta rossonera fino al 2-2. Mister Spugna ha ripreso in mano la partita con i cambi risultati poi decisivi visti gli ingressi e i seguenti gol di Greggi e Glionna.

Le migliori della Roma

Per la Roma inserite nella top 11 della prima giornata di Serie A femminile troviamo Elena Linari, Elisa Bartoli e Giada Greggi. Linari ha segnato il momentaeo 0-1 su assist in torsione di testa di capitan Bartoli autore di una grande partita sia in fase difensiva che offensiva. Greggi, classe 2000, è stata premiata per il suo gol decisivo il 2-3 e per come ha determinato la partita dal suo ingresso.