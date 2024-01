Roma Femminile-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la finale di Supercoppa Italiana

Domenica 7 gennaio alle ore 15:15 la Roma femminile scenderà in campo alla Zini di Cremona contro la Juventus per contendersi la Supercoppa Italiana. Un replay della scorsa edizione in cui le ragazze di Spugna, future campionesse d’Italia, alzarono il trofeo ai calci di rigore dopo l’1-1 (firmato Giacinti) dei tempi regolamentari. Quello di domenica sarà il secondo confronto stagionale fra le due squadre dopo la vittoria in trasferta della Roma per 3 a 1.

Le ultime di formazione della Roma

Qualche problema di formazione per mister Spugna. Il tecnico non potrà contare su Kramzar, recupera invece Latorre. Dubbi su Haavi. La norvegese che ha saltato pure l’impegno col Psg in Champions League è in fase di recupero e gli ultimi allenamenti saranno decisivi. Timido ottimismo in casa giallorossa. Se la norvegese non dovesse farcela, spazio a Glionna insieme a Giacinti e Viens in attacco. A centrocampo agiranno Greggi, Giugliano e Kumagai. Davanti alla porta di Ceasar ci sono Di Guglielmo, Linari e Minami. Ultimo posto in ballottaggio fra Bartoli favorita e Aigbogun.

La probabile formazione della Roma

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Kumagai, Greggi; Haavi, Giugliano, Viens; Giacinti.

Roma-Juventus, dove vedere la partita

La Supercoppa Femminile fra Roma e Juventus sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Rai Play.