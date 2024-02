Roma Femminile-Juventus 3-1: festa romanista al Tre Fontane, giallorosse a +8 in classifica

La Roma batte per tre a uno la Juventus al Tre Fontane. Le giallorosse dimenticano l'eliminazione in Champions League con una prova maiuscola contro le dirette avversarie. Decisiva per la vittoria Glionna, la mossa a sorpresa di mister Spugna che inserisce la 18 dal primo minuto invece di Giacinti. Proprio l'ex mette lo zampino nei tre gol segnati da Giugliano, Viens e Linari. Una prova di forza della Roma che con questo successo bissa quello dell'andata (3-1 a Biella) e vola a +8 in classifica proprio sulle bianconere seconde.

Roma-Juventus, la cronaca

Al minuto 7, numero di Viens che si libera di Cascarino e col sinistro chiama alla bella parata Peyarud-Magnin. Al 20esimo Glionna salta Beerensteyn che la mette giù, nessun dubbio per l’arbitro che assegna il calcio di rigore alla Roma. Dal dischetto Giugliano non sbaglia, giallorosse avanti. Al 22esimo dormita difensiva della Roma con Beerensteyn che arriva al tiro con facilità, para Ceasar. Al 38esimo cross di Haavi per Glionna che col destro al volo non trova la porta per pochissimo. L’attaccante ci riprova poco dopo, stavolta il suo tiro è bloccato dal portiere. Al 45esimo Ceasar respinge un tiro di Echegini. Al 63esimo il raddoppio della Roma: cross di Glionna che salta Boattin per Viens che col destro beffa Peyraud-Magnin non perfetta. Al 69esimo Glionna col mancino sfiora il gol, devia in angolo il portiere. Sul corner seguente destro magnifico di Linari che dal limite dell’area trova il 3-0. Al 75esimo Ceasar respinge un tiro di Grosso. Al 77esimo Pdestro a giro di Pilgrim si distende Peyraud-Magnin. Poco dopo miracolo di Ceasar su Garbino. All'88esimo Kumagai salva sulla linea un tocco di Girelli. Al 93esimo Thomas accorcia le distanze.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Ceasar 6,5; Di Guglielmo 6,5 (dall’87’ Bartoli s.v.), Linari 7, Minami 7, Sostenvold 5,5; Greggi 6,5 (dall’85’ Thoelsgaard s.v.), Kumagai 6, Giugliano 7; Glionna 7,5 (dal 74’ Pilgrim 6), Viens 7 (dall’85’ Giacinti s.v.), Haavi 6,5. All.: Spugna 8

Juventus (4-2-3-1): Peyarud-Magnin 5,5; Lenzini 5,5 (dal 78’ Gama s.v.), Calligaris 5,5, Cascarino 5, Boattin 5; Caruso 5, Grosso 6, Cantore 5,5 (dal 60’ Bonansea 5,5); Gunnarsdottir 5,5 (dal 70’ Garbino 6), Beerensteyn 5 (dal 70’ Girelli 6), Echegini 5,5 (dal 78’ Thomas 6,5). All.: Montemurro 5

Marcatrici: 21’ Giugliano (R), 63’ Viens (R), 69’ Linari (R); 93' Thomas (J)

Ammonite: Minami (R), Kumagai (R)

Arbitro: Emmanuele

Le top e flop giallorosse

Glionna 7,5: Continua spina nel fianco della difesa bianconera. Prima si procura il rigore, poi serve l’assist a Viens, poi guadagna il corner che porta al gol di Linari.

Minami 7: L'ammonizione non sporca la sua prestazione superlativa. Dalle sue parti non passa nulla.

Giugliano 7: Gioca con un ginocchio malconcio e con una vistosa fasciatura dopo Amsterdam. Non si tira indietro e calcia il rigore che apre l'incontro.

Sostenvold 5,5: Ordinata ma si perde nel finale Thomas che realizza il gol della bandiera bianconera.