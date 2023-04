Roma Femminile-Juventus 3-2: rimonta giallorossa al Tre Fontane! Parte il countdown scudetto. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile batte per tre a due la Juventus al Tre Fontane ed ipoteca lo scudetto. Le giallorosso partono blande e chiudono il primo tempo in svantaggio ma nella ripresa le ragazze di Spugna cambiano musica e ribaltano le bianconere. Prima un eurogol di Giacinti vale il 2-2 poi il gol della vittoria porta la firma di Haug al rientro dopo l'infortunio. Trascinata da un Tre Fontane tutto esaurito e con Mourinho in tribuna, la Roma vince sale a +11 dalla Juventus con quattro partite da giocare e ipoteca lo scudetto.

Roma-Juventus, la cronaca

Al nono Roma vicina al gol con Elena Linari, che da azione di corner colpisce la traversa con un colpo di testa. Al 14esimo la Juventus passa in vantaggio con Bonansea che recupera palla al limite dell’area se la porta sul mancino e incrociando batte Ceasar. Al 16esimo immediato pareggio della Roma con Andressa: la brasiliana si avventa per prima su un pallone respinto da Magnin su tiro di Giacinti. Al 24esimo la Juventus coglie la traversa con un destro di Beerensteyen e subito dopo l’olandese si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto va Caruso che non sbaglia. Al 43esimo cross di Glionna che si stampa sulla parte altra della traversa. In pieno recupero colpo di testa pericoloso di Gama che sfiora il tris. Al 54esimo punizione di Giugliano che termina di poco alta. Al 55esimo tiro dalla distanza di Haavi, respinge Magnin. Al 60esimo il pareggio giallorosso: Giacinti difende il pallone, resiste a Lenzini e scarica un gran destro sui cui il portiere bianconero non può nulla. Al 69esimo gran colpo di reni di Ceasar che respinge un colpo di testa di Nystrom. Altro grande intervento di Ceasar all' 84esimo che vola respingendo un tiro di Grosso. All'86esimo la Roma ribalta la partita con Haug che di testa mette in rete il gol del 3-2. Nel recupero tiro di Haavi che esce di poco.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6,5; Bartoli 6,5, Wenninger 5, Linari 6, Di Guglielmo 5 (dall'85' Minami s.v.); Greggi 7, Giugliano 6; Glionna 5 (dal 58’ Serturini 6), Andressa 7 (dall'80' Kramzar s.v.), Haavi 6,5; Giacinti 7,5 (dall'80' Haug s.v.). All.: Spugna 6,5

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 6; Lenzini 5 (dal 79' Duljan s.v.) , Gama 6 (dall'89' Cernoia s.v.), Salvai 6,5, Boattin 6; Gunnarsdottir 5, Caruso 7 (dal 67’ Pedersen 5,5), Grosso 6; Beerensteyen 7 (dal 79' Sembrant s.v.), Nystrom 5, Bonansea 7 (dal 67’ Cantore 5,5). All.: Montemurro 5,5

Marcatrici: 16’ Andressa (R), 60’ Giacinti (R), 86' Haug (R); 14’ Bonansea (J), 25’ Caruso (J)

Ammonite: Andressa (R), Linari (R); Gunnansdottir (J), Bonansea (J)

Arbitro: Gallipò

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7,5: Lotta come un leone contro la difesa bianconera e trova il gol del 2-2 con una perla.

Haug 7: Ritorna in campo dopo l'infortunio e trova il gol della vittoria che sa tanto di scudetto.

Andressa 7: Partita di carattere. Incita sempre le compagne e trascina la squadra

Wenninger 5: Si fa saltare troppo facilmente da Bonansea nel primo gol e causa il rigore realizzzato da Caruso. Si riscatta dando il via al gol del tre a due.